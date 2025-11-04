少子化が深刻さを増す中、栃木県民に子育てをより前向きに感じてもらえるようにと３日、宇都宮市内で子育ての喜びを伝えるイベントが開かれました。

宇都宮市のマロニエプラザで行われたのは、とちぎ未来クラブが主催する「とちぎ子育てハッピーフェス」です。

これは子育て中の家族やこれから結婚・育児を思い描く県民などへ育児に喜びを感じてもらおうと、今年８月にキックオフを宣言した推進キャンペーンの一環で開かれたものです。

今年度２回目となった今回のイベントでは、子育て中の家族向けに輪投げや射的といった縁日のほか、育児相談会や親子で体験できるワークショップのブースなどが設けられました。

イベントでは國學院栃木高校出身で２児の母として育児を行う、ヘアメイクアップアーティストのイガリシノブさんがゲストとして招かれ来場者と交流しました。

さらに、２人の子どもを育てる人気お笑いタレント「ひょっこりはん」によるトークショーも行われ、子育てにまつわるエピソードを披露して会場を沸かせました。

また県が８月から募集を行った「子育ての喜び」に関するエピソードや川柳の作品コンテストの表彰式が行われ、福田富一知事から受賞者に表彰状が贈られました。