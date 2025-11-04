元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が3日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。都内で開催されている「ジャパンモビリティショー2025」を訪れた様子を投稿した。

「近未来の移動の形や最新の車など目が足りないくらい楽しかったです！ 甥っ子が好きな働く車やバイクにも試乗したりと大満足でした広すぎて全てみることは出来ませんでしたが、、、トミカエリアがとっても楽しかったです！！！」とつづった。

白のトップスに、ピンクのショートパンツに黒ストッキング姿。茶色のジャケットに黒の帽子をかぶったコーディネートを披露。展示された車の前で笑顔を見せたり、大型バイクにまたがったりしたショットもアップした。

「JAXAの月面探査車の模型は先日のH3ロケット7号機を思うとリアルタイムで非常に興味をそそられましたし、トミカにミサトさんのルノーがあるのもびっくりしました」と感想も記した。

また、別の投稿では、同じお天気キャスターの山岸愛梨とランチに出かけた写真も披露した。「とびきり美味しいボロネーゼパスタをいただきました！ 以前からウェザーニュースキャスターさんらやあいりんさんを画面越しに拝見していたので、実際にランチをご一緒しているのがなんだか不思議な感覚でした あいりんさんの広い視野の秘訣を伺いたく、つい質問攻めにしてしまったのですが、どんな話題にも快く答えてくださってとても勉強になりました。お忙しい中お時間を作ってくださったあいりんさんに感謝です！ とても充実したひとときでした」と思いを明かし、メガネ姿でツーショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「かっけ〜」「街中で見たら2度見する可愛さ」「可愛いコーデ」「お似合い」「オシャレ」「黒スト脚もイイ」「オフの時の眼鏡が素敵」などのコメントが寄せられた。

田辺は、東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。21年には進学した日大の「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞などを3つの賞を受賞し「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理。趣味は神社巡り、筋トレなど。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。