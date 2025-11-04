元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜（37）が3日、インスタグラムを更新。次女の誕生日を祝福した。

木下は「長女帝王切開からの、次女ブイバック出産を選択して16時間の陣痛にて、、、まぢ頑張った!!」と出産時を振り返った。

続けて「毎日超真っ直ぐで素直で全力なhappy girl Makana 10歳かぁ。なんか大きくなったなぁ」と感慨に浸り「10歳も思いきり楽しんでニコニコ笑ってまた全力で過ごせます様に」と願った。

また「毎日毎日ママ大好きーって言ってくれるのはいつまでかなぁ?笑 まかちんだぁぁぁいすき ママより」と次女への思いをつづった。

この投稿にフォロワーからは「泣いちゃう 素敵ファミリーこれからもゴリ推しします」「10歳早いね!素敵な1日になりますように」「10歳 ほんとに大きくなったね」と祝福のコメントが寄せられている。

木下は、フジテレビ系バラエティー番組「クイズ!ヘキサゴン2」での共演をきっかけに、お笑いコンビFUJIWARAの藤本敏史（54）と08年から交際を始め、17歳の年齢差を乗り越えて10年8月に結婚し、12年8月に長女、15年11月に次女を出産。19年12月に離婚した。