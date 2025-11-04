会社員グラビアアイドルの優希つづはが3日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。自動車レース「SUPER GT」でレースクイーン（レースアンバサダー）デビューや、グラビア撮影の様子を投稿した。

「SUPER GT 2025最終戦もてぎ」と題し、黒を基調としたヘソ出しホットパンツのコスチューム姿を公開。「レースクイーンデビュー はじめてのレース迫力凄い！ 初めてづくしでしたがとっても楽しかったです！応援ありがとうございました」などと感謝し、「7号車はチームランキング4位 ドライバーランキング3位でした 最終戦のみ参加でしたがチームの皆さんと応援できて良かったです 来年もまたレース行きたい」とバックショットなどの動画も公開し、心境をつづった。

一夜明け、「レースクイーンからのグラビア」と投稿。「そして仕事終わったらゲーマーかな。エペが呼んでる.....」と黒のビキニ水着ショットを披露した。

さらに、「ハッピーハロウィン」とした仮装もアップ。「今年はレム」と胸元を大胆に露出した「Re：ゼロから始める異世界生活」のキャラクター「レム」のコスプレ姿も添えた。

ファンやフォロワーからも「セクシーショットあざーす」「コスチューム似合ってる最高」「スタイルが素敵」「魅力的過ぎ」「可愛すぎる」「美しい」「カッコいいです」などのコメントが寄せられた

優希はアイドルをしながら会社員として勤務。趣味は漫画、アニメ、ゲームなど自称ヲタク。特技はスポーツ全般。雑誌などのグラビアだけでなく、DVDなども発売している。愛称は「ゆうきゃん」。