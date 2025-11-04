完全にケース目当てだったのに！中身も優秀な100均綿棒

綿棒のケースのフタを使い続けていたら、きちんと閉まらなくなってきた…！なんてことありませんか？そんなプチストレスを解消してくれるのが『紙軸白綿棒100本 容器入り』。フタがスライド式だからスムーズに開閉できて、取り出しやすさが格別♡もちろん中身の綿棒も使い心地◎。ケースも中身も優秀な逸品です！

商品情報

商品名：紙軸白綿棒100本 容器入り

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244680442

スライド式のケースが便利！『紙軸白綿棒100本 容器入り』

パッと見は普通に見えて、じつは優秀だった商品がこちら。セリアの衛生グッズ売り場に並んでいた『紙軸白綿棒100本 容器入り』です。こちらは、パッケージに「取り出しやすい容器入り」と書いてあり、容器に惹かれて購入してみました。

今まで購入していた綿棒のケースは、フタが容器と離れているタイプだったので、いちいち開閉していたのですが、フタの閉まりが悪くて綿棒を取り出すたびにプチストレスを感じていました。

でも、このケースはフタを上に持ち上げなくても、写真のように透明の部分をスライドするだけで簡単に開くのが便利！楽に開け閉めできるので、綿棒をとるたびにストレスを感じることはありません。

また、一般的な綿棒のケースよりもわずかに高さがあるくらいなので、引き出しの中にも入れやすい設計になっています。普通は引き出しの中に綿棒ケースを収納すると、フタが引っかかりがちですが、スライド式なので引っかかりにくくてありがたいです！

まれに綿棒が挟まってスムーズに開閉ができなくなることがありますが、気を付けながら開閉すれば問題なし。この容器だけでも売ってほしい！と思ってしまったほど優秀です。

綿棒自体も紙軸で使い心地バツグン♡

ケース目当てで本品を購入した筆者は、中身の綿棒にはあまり期待をしていなかったのですが、じつは中身の綿棒も優秀でした。紙軸で、しっかりした使い心地なので、やわらかすぎるプラ軸が苦手な方にもオススメです。

ちなみにセリアでは他にも、ケースまで優秀な生活用品が販売されています。『デンタルフロスピック ワイド（40本入）』は、オシャレなカラーリングのデンタルフロス。

ケースのフタがガバッと開くので出し入れがラクラク。デンタルフロス自体も落ち着いたブラウンカラーで、生活感が控えめなのが嬉しいです。

今回は、ケースも中身もハイクオリティな『紙軸白綿棒100本 容器入り』をご紹介しました。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。