逃したら次もうないかも！「このデザインは！」「使用感も良すぎ！」界隈が沸く100均グッズ

銭湯やサウナ好きの心をグッと掴むようなグッズが度々登場するセリア。またしても可愛い商品を発見しました！洗顔時や入浴時に便利なヘアターバンなのですが、リバーシブルデザインになっていて両面楽しめるユニークさが特徴。デザインもかなり凝っていて可愛いんです♡窮屈感がなく使い心地も抜群。売り切れが早そうです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：婦人ネオ銭湯柄ヘアターバン

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4573523675087

デザインも使い心地も文句なし♡セリアで見つけた『婦人ネオ銭湯柄ヘアターバン』

銭湯やサウナ好きの心を掴むようなデザインのグッズが度々登場するセリアで、またしても素敵な商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、美容グッズ売場で見つけた『婦人ネオ銭湯柄ヘアターバン』。銭湯柄の可愛らしいヘアターバンです。

手ぬぐいが掛けられた桶や露天風呂風の岩なども表現されていて、なかなか細かいです！どこかレトロな雰囲気もたまりません。

なんと、このヘアターバンはリバーシブルで使うことができます。

反対の面は、サウナデザインになっているんです♡

サウナハットや、オロポのようなドリンクも描かれていて可愛い仕上がり♡

伸びが良いニットのような素材が使用されているのもポイント！

柔らかくてフィット感が良く、着け心地が良いですよ。

洗顔時や入浴時に便利！筆者はハチが張っていて頭が大きいですが、それでも窮屈に感じることなく楽に使えました。

文字が入っている辺りのみ、素材が二重になっていて水分をよく吸ってくれます。

100円ですがデザイン性が高く、使用感も文句なしのクオリティで驚きました！

これさえあれば袖がびしょびしょにならない！『洗顔用リストバンド』

同じくセリアで販売されている『洗顔用リストバンド』もおすすめです。

SNSでかなり話題になったアイテムなのでご存じの方も多いとは思いますが、こちらを手首に着けることで、洗顔時に手から水が伝って衣類の袖や洗面台に水滴が付着するのを防いでくれて便利です！

程よく伸縮性があるのでフィットしやすく、素材がふわふわで肌当たりも良好。

吸水性が良いので袖まで水が滴ることなく、洗面台でも快適に洗顔できます！

今回は、セリアで見つけたおすすめ商品を2つご紹介しました。

特に『婦人ネオ銭湯柄ヘアターバン』は早めに売り切れてしまいそうなので、今のうちにチェックしておいたほうが良さそう…！気になるアイテムがあったら、セリアでお買い物の際に探してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。