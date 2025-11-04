ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、全米野球記者協会（BBWAA）が選出するナ・リーグMVPの最終候補に選出されたことが発表された。受賞すれば、エンゼルス時代の21、23年、さらに昨年に続く4度目で、7度受賞しているバリー・ボンズ以来、史上2人目の快挙となる。

大谷は移籍2年目の今季、158試合に出場し、打者としては打率.282、自己最多の55本塁打を放ち、102打点を記録。146得点、109四球も自己最多をマークした。投手としては6月に復帰登板を果たし、8月27日（同28日）のレッズ戦で復帰後初勝利。14試合に登板して1勝1敗、防御率2.87の数字を残した。

ポストシーズンでも投打で活躍。打者としては17試合で8本塁打14打点、投手としては4試合に登板し、2勝1敗、防御率4.43だった。

他の候補は大谷を上回る56本塁打、132打点を記録したフィリーズのシュワバー、ともに自己最多の43本塁打、105打点をマークし、リーグトップタイの38盗塁をマークしたメッツのフアン・ソトが選出されている。受賞者は今月13日（同14日）に発表される。