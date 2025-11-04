タレントの木梨憲武（63）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。神奈川・厚木市で2日に開催された「第10回あつぎミュージックフェスティバル」の様子を投稿した。

最初に「大谷さん、山本さん、佐々木さん、ルメールさん、おめでとう！！」と大リーグのワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの日本人選手や、競馬の天皇賞をマスカレードボールで制したクリストフ・ルメールに賛辞を送った。

続けて「フルーツジッパーさん、7ORDERさん、バリスティックボーイズさん、AKさん、ジョージさん、ヒロミさん、堀健さん、竹山さん、チーム矢吹さん、厚木フェス終了！！本日はおめでとうございます！！まもなくじゃんけん焼き鳥パーティー！！ジョージさん、今日もカラシ食べちゃうのかしら！」とつづり、所ジョージ、ヒロミとともに、フェスに出演したアーティストらと記念撮影したショットを公開した。

ファンやフォロワーからも「凄い世界線」「ノリさんのメドレー最高でした」「パワーいただきました」「ノリさんがFRUITS ZIPPERと絡んでるのが嬉しいです」「妙に面白そう、楽しそう 嬉しそう」「ノリさん、坂井瑠星もおめでとうって言ってやって」「日本を元気に」などのコメントが寄せられた。