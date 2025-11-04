台風のたまご「熱帯低気圧」発生

気象庁によりますと、きょう（4日）午前３時の天気図では、カロリン諸島付近に“台風のたまご”にあたる「熱帯低気圧」が発生しています【画像①】。

【画像をみる】台風25号に続き 新たな「熱帯低気圧＝台風のたまご」発生 雨風シミュレーション＆各地の16日間天気予報

気象図に表記されている「TD」は「TROPICAL DEPRESSION」で熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）を指します。

台風は「TS」＝「TROPICAL STORM」で台風（最大風速34ノット以上48ノット未満）になります。

【画像②】は４日午後９時の予想天気図になります。

【今後の気象情報】（目次）

① 熱帯低気圧は台風に発達？気象予報士解説



② 4日（火）3時間ごとの雨と風のシミュレーション

③ 5日（水）3時間ごとの雨と風のシミュレーション

④ 6日（木）3時間ごとの雨と風のシミュレーション

⑤ 7日（金）3時間ごとの雨と風のシミュレーション

⑥ 8日（土）3時間ごとの雨と風のシミュレーション

⑦ 9日（日）３時間ごとの雨と風のシミュレーション



⑧ 全国各地域の16日間天気予報

熱帯低気圧は台風に発達するのか？気象予報士が解説

発生する見込みの熱帯低気圧について、RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士に解説してもらいました。



（宮本 大句見 気象予報士）

「衛星画像でも台風25号の東側に発達した雲の塊が見られます」



「現在、フィリピン付近を中心に日本のかなり南の海上では対流活動が活発になっている状況です。海面水温の高い領域が広がっており、台風のエネルギー源である水蒸気が供給されやすい環境であるため、発達する可能性があります」

「雨と風の予想では、カロリン諸島に反時計回りの渦が見られます。次第に渦が明瞭になりながら北西に進み、来週木曜日ごろになるとバシー海峡付近に位置する見通しです」



「中心付近の風速も強くなる予想になっています。今後の渦の進路において重要になってくるのが、太平洋高気圧です。日本の南の海上にある太平洋高気圧の縁を回って予想よりもやや北上して、沖縄付近に近づくことも考えられます」



「ただ、まだシミュレーションによっては進路や発達の予想の差が大きいため、最新の情報に注意してください」



【画像④～⑫】は４日～１３日にかけて１日ごとの雨と風のシミュレーションです。

今後３時間ごとの雨と風シミュレーション

4日（火）の3時間ごとの雨と風のシミュレーションは、【画像⑬～】の通りです。

全国各地域の16日間天気予報

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報は【画像55～】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。