大リーグ機構（MLB）は3日（日本時間4日）、全米野球記者協会（BBWAA）が選出する各賞の最終候補を発表。ドジャースの山本由伸投手（27）はナ・リーグのサイ・ヤング賞の最終候補に選出された。日本投手が同賞を受賞したことは過去になく、史上初の偉業に期待がかかる。

山本はメジャー移籍2年目の今季、米国では初めての開幕投手を務め、先発ローテを外すことなく30試合に登板。12勝8敗、防御率2.49、18度のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）と安定感抜群の数字を残した。オールスターにも初選出され、9月6日（同7日）のオリオールズ戦では9回2死までノーヒットノーランを続けるなど、記憶にも記録にも残る活躍を見せた。

ポストシーズン（PS）でも6試合に登板。5勝1敗、防御率1.45。ワールドシリーズ第2戦で01年のシリング（Dバックス）以来24年ぶりとなるPS2試合連続完投を記録。第6戦で6回1失点、連投となった第7戦2回2/3を無失点の好投で3勝目を挙げ、日本選手としては2009年の松井秀喜（ヤンキース）以来、16年ぶりとなるシリーズMVPに輝いた。

最終候補には10勝10敗ながら、防御率は両リーグで唯一1点台となる1.97をマークしたパイレーツのポール・スキーンズ、リーグ最多タイ22度のQSを記録し、13勝、防御率2.50をマークしたフィリーズのクリストファー・サンチェス投手が選出された。リーグ最多17勝をマークしたペラルタ（ブルワーズ）は選出されなかった。発表は12日（同13日）に行われる。