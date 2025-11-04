【ロンドン＝横堀裕也】英紙デイリー・テレグラフ（電子版）などは３日、英ＢＢＣが昨年１１月の米大統領選の直前に放映した特集番組で、大統領候補だったトランプ大統領の演説を意図的に編集した疑いがあると報じた。

ＢＢＣの内部文書を踏まえたもので、２０２１年１月の米連邦議会襲撃事件がトランプ氏による扇動だったと印象づける狙いだったとしている。

テレグラフなど複数の英メディアが、昨年１０月２８日に放映された番組について、当時ＢＢＣのアドバイザーだった男性が「視聴者を著しく欺く内容だ」などとＢＢＣ幹部らに訴えた内部文書を入手した。

問題とされたのは、トランプ氏が議会襲撃事件の直前に行い、事件を扇動したと批判された演説だ。内部文書はＢＢＣが演説の発言を切り取って編集し、トランプ氏が大勢の支持者を前に「我々はともに議会に向かう。死に物狂いで戦うのだ」と述べたかのように伝えたと指摘した。

ただ、この場面でトランプ氏は「我々はともに議会に向かう。平和に、愛国的に声を届けるのだ」などと呼びかけており、「死に物狂いで戦うのだ」と発言したのは、その約５４分後の別の文脈だったという。