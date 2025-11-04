モルディブで、2007年1月1日以降に生まれた人の喫煙およびたばこの売買を全面的に禁止する法律が施行された/Sergi Reboredo/VWPics/AP Images

（ＣＮＮ）インド洋の島国モルディブで、2007年1月1日以降に生まれた人の喫煙およびたばこの売買を全面的に禁止する法律が施行された。世代を限定して全土で一律にたばこ禁止に踏み切った国は世界で初めて。

同法は11月1日から施行された。同国保健省は「国民の健康を守り、たばこのない世代を推進する取り組みにおける歴史的な転機」と位置付けている。

21年の全国調査によると、モルディブの成人（15〜69歳）の喫煙率は4分の1以上。13〜15歳の喫煙率はほぼ2倍だった。

他国でも同様の法律を制定しようとする動きはある。

ニュージーランドで22年に可決された世界初の禁煙法案は、09年1月1日以降に生まれた人へのたばこ販売を禁止する内容だった。

同法は24年に施行される予定だったが、法案可決からわずか1年で減税の財源確保を理由に撤回され、結局実現には至らなかった。

英国でも同様の法案が提出されているが、可決には至らず、現在は改訂版の法案が議会で審議されている。同法案は、09年1月1日以降に生まれた人の喫煙を禁止するとともに、たばこや電子たばこの販売に対する規制を強化する内容。

モルディブ政府は長年にわたってたばこや喫煙を取り締まる取り組みを進めており、24年には年齢に関係なく、全ての電子たばこの輸入、所持、使用、製造、流通の禁止に踏み切った。

現在は全土で禁煙クリニックを開設するなど喫煙者の削減に力を入れている。大統領はこの夏、完全禁煙に成功した国民に対する報奨金の支給を提案していた。