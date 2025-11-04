ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、全米記者協会（ＢＢＷＡＡ）が選出するＭＶＰの最終候補３人に入ったことが発表された。１３日（同１４日）に発表されて受賞となれば、７度のバリー・ボンズに次ぐ史上２位となる４度目の受賞。３年連続も２００１〜０４年に４年連続受賞したボンズ以来の快挙となる。

その他には大谷を上回る５６本塁打、１３２打点でリーグ２冠に輝いたシュワバー（フィリーズ）、昨オフに“大谷超え”史上最高額の１５年総額７億６５００万ドル（約１１７０億円＝契約発表時のレート）でメッツに移籍し、４３本塁打、３８盗塁のソトが最終候補入りした。

大谷は今季、チーム最多の１５８試合に出場。３年連続本塁打王こそ逃したが、自己最多の５５本塁打を放ち、１０２打点、打率２割８分２厘だった。１４６得点、長打率・６２２、ＯＰＳ１・０１４などはリーグトップで、６月には投手にも復帰して１４試合に登板して１勝（１敗）を挙げて、防御率は２・８７だった。

ワールドシリーズでも投げては中３日の先発などフル回転し、打ってもポストシーズン史上２位タイの８本塁打を放つなど大車輪の活躍を見せ、チームの２年連続ワールドシリーズ制覇に導いた。

この日のパレードでは「もちろん試合で勝つのも素晴らしいですし、こうやってパレードでみんなと喜べるのはなにより素晴らしい経験だなと思います」と感慨深そうに振り返りながら「今はもう３回目（の優勝）に向けて切り替えている」と、気持ちが来季に向いていることも明かしていた。