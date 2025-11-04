ドル円理論価格 1ドル＝154.83円（前日比+0.14円） ドル円理論価格 1ドル＝154.83円（前日比+0.14円）

ドル円理論価格 1ドル＝154.83円（前日比+0.14円）



割高ゾーン：155.65より上

現値：154.34

割安ゾーン：154.00より下



過去5営業日の理論価格

2025/11/03 154.69

2025/10/31 154.16

2025/10/30 154.16

2025/10/29 152.23

2025/10/28 152.55



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

