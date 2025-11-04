ＭＬＢは３日（日本時間４日）、ナ・リーグのサイ・ヤング賞の最終候補３人を発表。ワールドシリーズＭＶＰに輝いたドジャースの山本由伸投手が選出された。

山本は今季、開幕から先発ローテを守り切り、メジャー２年目で初の２桁勝利をマーク。さらに一流先発投手の目安となる２００奪三振もクリアした。ポストシーズンでも安定感抜群の投球を見せ、ワールドシリーズでは大車輪の活躍。見事にＭＶＰに輝いた。

ライバルとなるのはフィリーズのサンチェス、パイレーツのスキーンズ。番組内では解説者が「ポストシーズンを含めれば山本が年間最優秀投手だろう。間違いない」とコメント。だが実際の投票はレギュラーシーズンの成績を基に行われ、投票締め切りはレギュラーシーズン終了翌日となっている。そのためワールドシリーズなどポストシーズンの成績は繁栄されない。

日本人投手がサイ・ヤング賞を獲得した実績はなく、２０１３年のダルビッシュが２位、岩隈が３位だった。日本人投手の悲願なるか−。発表は１２日（日本時間１３日）に行われる予定となっており、大きな注目が集まる。