S′YTEが伊藤潤二と3度目のタッグ　漫画「うずまき」に着想したアイテムが登場

ヨウジヤマモト社が展開する「サイト（S'YTE）」が、ホラー漫画家 伊藤潤二の代表作「うずまき」とのコラボレーションコレクションを11月5日に発売する。S‘YTE渋谷PARCO、「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」、「グラウンド ワイ（Ground Y）」名古屋PARCO、Ground Y+S’YTE 札幌PARCO、「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」公式オンラインストアで取り扱う。なお、同氏とのコラボは今回が3度目となる。

同コレクションでは、伊藤氏が特別に描き下ろしたアートワークや、うずまきが描く“静かに狂気が広がる世界観”を忠実に落とし込んだアパレルアイテムと小物を展開。ヴィジュアルモデルには、ロックバンド ドレスコーズ（the dresscodes）の志磨遼平を起用した。

アパレルでは、ヨウジヤマモトを着用したヒロインの五島桐絵をバックプリントに施したコート（6万6000円）や、五島のクラスメイト黒谷あざみを背面に配したジャケット（6万8200円）、五島と黒谷の名シーンをプリントしたリバーシブルジャケット（7万9750円）、太古の遺跡を五島が見上げるシーンをプリントしたラップスカートパンツ（6万2700円）などの計11型を用意。小物では、書き下ろしデザインをあしらったスカーフ（7920円）やネクタイ（8800円）、バッグ（6930円）などの計6アイテムをラインナップする。

コラボコレクションの発売を記念し11月5日から23日までの期間、ポップアップストア「S’YTE×UZUMAKI POP-UP STORE」を渋谷PARCO 1階「GATE」に出店。初日には、伊藤氏による抽選サイン会イベントを実施する。

◾️S’YTE×UZUMAKI POP-UP STORE

開催期間：2025年11月5日（水）〜11月13日（木）

会場：渋谷PARCO 1階 GATE

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1

◾️伊藤潤二 抽選サイン会イベント

日程：2025年11月5日（水）

開催時間：16:00〜18:00

会場：渋谷PARCO 1階 GATE

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1

参加方法詳細