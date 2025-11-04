ETF売買動向＝4日寄り付き、日経レバの売買代金は330億円と低調 ETF売買動向＝4日寄り付き、日経レバの売買代金は330億円と低調

4日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比5.4％減の664億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.7％減の469億円となっている。



個別ではグローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ 高配当 ＥＳＧ <2849> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <2838> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 英国ＦＴＳＥ１００ <363A> 、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> など41銘柄が新高値。日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> が5.06％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> が3.96％高、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> が3.63％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.71％安、グローバルＸ 超長期米国債 （為替ヘッジあり） <179A> は3.31％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は3.27％安と大幅に下落している。



日経平均株価が145円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金330億700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均372億5400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が22億4200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が21億4300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が17億4200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が15億9300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億8500万円の売買代金となっている。



株探ニュース

