決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … クラシル、トレイダーズ、ＧＭＯ－ＦＨ (10月31日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月30日から10月31日の決算発表を経て11月4日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6292> カワタ 東Ｓ -16.42 10/31 上期 27.68
<9115> 明海グループ 東Ｓ -13.50 10/31 上期 -82.81
<6932> 遠藤照明 東Ｓ -11.59 10/31 上期 16.89
<9325> ファイズＨＤ 東Ｓ -11.40 10/31 上期 -18.86
<1972> 三晃金 東Ｓ -10.38 10/31 上期 3.34
<9206> ＳＦＪ 東Ｓ -8.82 10/31 上期 赤転
<4771> Ｆ＆Ｍ 東Ｓ -8.66 10/31 上期 50.16
<4539> ケミファ 東Ｓ -7.48 10/31 上期 黒転
<6356> 日ギア 東Ｓ -7.28 10/31 上期 -11.10
<6832> アオイ電子 東Ｓ -6.99 10/31 上期 10.99
<6643> 戸上電 東Ｓ -6.95 10/31 上期 -0.29
<6042> ニッキ 東Ｓ -6.53 10/31 上期 -13.40
<5612> 鋳鉄管 東Ｓ -6.49 10/31 上期 赤転
<6030> アドベンチャ 東Ｇ -6.04 10/31 本決算 黒転
<6518> 三相電機 東Ｓ -5.33 10/31 上期 黒転
<6488> ヨシタケ 東Ｓ -4.88 10/31 上期 71.04
<8704> トレイダーズ 東Ｓ -4.67 10/31 上期 -43.00
<8046> 丸藤パ 東Ｓ -4.49 10/31 上期 29.05
<9878> セキド 東Ｓ -4.46 10/31 上期 赤拡
<8871> ゴールドクレ 東Ｓ -4.24 10/31 上期 46.27
<9444> トーシンＨＤ 東Ｓ -3.75 10/31 本決算 －
<2479> ジェイテック 東Ｓ -3.67 10/31 上期 -62.24
<9307> 杉村倉 東Ｓ -3.63 10/31 上期 -1.74
<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 東Ｓ -3.50 10/31 3Q 61.13
<5936> 洋シヤタ 東Ｓ -3.42 10/31 上期 -14.70
<6888> アクモス 東Ｓ -3.28 10/31 1Q 赤転
<3553> 共和レ 東Ｓ -3.07 10/31 上期 -76.98
<5388> クニミネ 東Ｓ -2.99 10/31 上期 0.00
<6325> タカキタ 東Ｓ -2.99 10/31 上期 -87.10
<6467> ニチダイ 東Ｓ -2.75 10/31 上期 赤転
<7464> セフテック 東Ｓ -2.74 10/31 上期 -23.81
<6185> ＳＭＮ 東Ｓ -2.56 10/31 上期 黒転
<7795> ＫＹＯＲＩＴ 東Ｓ -2.50 10/31 上期 4.52
<3841> ジーダット 東Ｓ -2.24 10/31 上期 6.38
<1948> 弘電社 東Ｓ -2.24 10/31 上期 20.32
<299A> クラシル 東Ｇ -2.18 10/31 上期 26.29
<2806> ユタカフーズ 東Ｓ -2.01 10/31 上期 19.27
<5464> モリ工業 東Ｓ -1.94 10/31 上期 -22.25
<5603> 虹技 東Ｓ -1.78 10/31 上期 -22.14
<7897> ホクシン 東Ｓ -1.74 10/31 上期 赤拡
<4531> 有機薬 東Ｓ -1.74 10/31 上期 -48.05
<5476> 高周波 東Ｓ -1.73 10/31 上期 黒転
<6391> 加地テック 東Ｓ -1.55 10/31 上期 -55.94
<6797> 名古屋電機 東Ｓ -1.48 10/31 上期 -95.13
<2208> ブルボン 東Ｓ -1.28 10/31 上期 -23.65
<5458> 高砂鉄 東Ｓ -1.23 10/31 上期 -47.39
<4644> イマジニア 東Ｓ -1.21 10/31 上期 -73.56
<5951> ダイニチ工業 東Ｓ -1.20 10/31 上期 131.00
<2003> 日東富士 東Ｓ -1.17 10/31 上期 -23.07
<3439> 三ツ知 東Ｓ -1.13 10/31 1Q 12.50
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11月4日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース