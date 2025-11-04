―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月30日から10月31日の決算発表を経て11月4日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6292> カワタ 　　　　東Ｓ 　 -16.42 　 10/31　　上期　　　 27.68
<9115> 明海グループ 　東Ｓ 　 -13.50 　 10/31　　上期　　　-82.81
<6932> 遠藤照明 　　　東Ｓ 　 -11.59 　 10/31　　上期　　　 16.89
<9325> ファイズＨＤ 　東Ｓ 　 -11.40 　 10/31　　上期　　　-18.86
<1972> 三晃金 　　　　東Ｓ 　 -10.38 　 10/31　　上期　　　　3.34

<9206> ＳＦＪ 　　　　東Ｓ　　 -8.82 　 10/31　　上期　　　　赤転
<4771> Ｆ＆Ｍ 　　　　東Ｓ　　 -8.66 　 10/31　　上期　　　 50.16
<4539> ケミファ 　　　東Ｓ　　 -7.48 　 10/31　　上期　　　　黒転
<6356> 日ギア 　　　　東Ｓ　　 -7.28 　 10/31　　上期　　　-11.10
<6832> アオイ電子 　　東Ｓ　　 -6.99 　 10/31　　上期　　　 10.99

<6643> 戸上電 　　　　東Ｓ　　 -6.95 　 10/31　　上期　　　 -0.29
<6042> ニッキ 　　　　東Ｓ　　 -6.53 　 10/31　　上期　　　-13.40
<5612> 鋳鉄管 　　　　東Ｓ　　 -6.49 　 10/31　　上期　　　　赤転
<6030> アドベンチャ 　東Ｇ　　 -6.04 　 10/31　本決算　　　　黒転
<6518> 三相電機 　　　東Ｓ　　 -5.33 　 10/31　　上期　　　　黒転

<6488> ヨシタケ 　　　東Ｓ　　 -4.88 　 10/31　　上期　　　 71.04
<8704> トレイダーズ 　東Ｓ　　 -4.67 　 10/31　　上期　　　-43.00
<8046> 丸藤パ 　　　　東Ｓ　　 -4.49 　 10/31　　上期　　　 29.05
<9878> セキド 　　　　東Ｓ　　 -4.46 　 10/31　　上期　　　　赤拡
<8871> ゴールドクレ 　東Ｓ　　 -4.24 　 10/31　　上期　　　 46.27

<9444> トーシンＨＤ 　東Ｓ　　 -3.75 　 10/31　本決算　　　　　－
<2479> ジェイテック 　東Ｓ　　 -3.67 　 10/31　　上期　　　-62.24
<9307> 杉村倉 　　　　東Ｓ　　 -3.63 　 10/31　　上期　　　 -1.74
<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 　東Ｓ　　 -3.50 　 10/31　　　3Q　　　 61.13
<5936> 洋シヤタ 　　　東Ｓ　　 -3.42 　 10/31　　上期　　　-14.70

<6888> アクモス 　　　東Ｓ　　 -3.28 　 10/31　　　1Q　　　　赤転
<3553> 共和レ 　　　　東Ｓ　　 -3.07 　 10/31　　上期　　　-76.98
<5388> クニミネ 　　　東Ｓ　　 -2.99 　 10/31　　上期　　　　0.00
<6325> タカキタ 　　　東Ｓ　　 -2.99 　 10/31　　上期　　　-87.10
<6467> ニチダイ 　　　東Ｓ　　 -2.75 　 10/31　　上期　　　　赤転

<7464> セフテック 　　東Ｓ　　 -2.74 　 10/31　　上期　　　-23.81
<6185> ＳＭＮ 　　　　東Ｓ　　 -2.56 　 10/31　　上期　　　　黒転
<7795> ＫＹＯＲＩＴ 　東Ｓ　　 -2.50 　 10/31　　上期　　　　4.52
<3841> ジーダット 　　東Ｓ　　 -2.24 　 10/31　　上期　　　　6.38
<1948> 弘電社 　　　　東Ｓ　　 -2.24 　 10/31　　上期　　　 20.32

<299A> クラシル 　　　東Ｇ　　 -2.18 　 10/31　　上期　　　 26.29
<2806> ユタカフーズ 　東Ｓ　　 -2.01 　 10/31　　上期　　　 19.27
<5464> モリ工業 　　　東Ｓ　　 -1.94 　 10/31　　上期　　　-22.25
<5603> 虹技 　　　　　東Ｓ　　 -1.78 　 10/31　　上期　　　-22.14
<7897> ホクシン 　　　東Ｓ　　 -1.74 　 10/31　　上期　　　　赤拡

<4531> 有機薬 　　　　東Ｓ　　 -1.74 　 10/31　　上期　　　-48.05
<5476> 高周波 　　　　東Ｓ　　 -1.73 　 10/31　　上期　　　　黒転
<6391> 加地テック 　　東Ｓ　　 -1.55 　 10/31　　上期　　　-55.94
<6797> 名古屋電機 　　東Ｓ　　 -1.48 　 10/31　　上期　　　-95.13
<2208> ブルボン 　　　東Ｓ　　 -1.28 　 10/31　　上期　　　-23.65

<5458> 高砂鉄 　　　　東Ｓ　　 -1.23 　 10/31　　上期　　　-47.39
<4644> イマジニア 　　東Ｓ　　 -1.21 　 10/31　　上期　　　-73.56
<5951> ダイニチ工業 　東Ｓ　　 -1.20 　 10/31　　上期　　　131.00
<2003> 日東富士 　　　東Ｓ　　 -1.17 　 10/31　　上期　　　-23.07
<3439> 三ツ知 　　　　東Ｓ　　 -1.13 　 10/31　　　1Q　　　 12.50

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11月4日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース