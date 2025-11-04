―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月30日から10月31日の決算発表を経て11月4日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　伊勢化 <4107>
　25年12月期の連結経常利益を従来予想の78億円→88億円(前期は74.3億円)に12.8％上方修正し、増益率が4.9％増→18.3％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1798> 守谷商会 　　　東Ｓ 　 +24.09 　 10/31　　上期　　　162.79
<6548> 旅工房 　　　　東Ｇ 　 +23.08 　 10/31　本決算　　　　黒転
<6262> ペガサス 　　　東Ｓ 　 +19.10 　 10/31　　上期　　　 16.75
<4107> 伊勢化 　　　　東Ｓ 　 +18.59 　 10/31　　　3Q　　　 30.13
<3622> ネットイヤー 　東Ｇ 　 +10.18 　 10/31　　上期　　　　黒転

<3640> 電算 　　　　　東Ｓ　　 +8.67 　 10/31　　上期　　　471.19
<5280> ヨシコン 　　　東Ｓ　　 +8.57 　 10/31　　上期　　　660.64
<3004> 神栄 　　　　　東Ｓ　　 +7.83 　 10/31　　上期　　　 44.17
<9687> ＫＳＫ 　　　　東Ｓ　　 +7.66 　 10/31　　上期　　　119.77
<3512> フエルト 　　　東Ｓ　　 +6.90 　 10/31　　上期　　　　0.98

<303A> ｖｉｓｕｍｏ 　東Ｇ　　 +5.93 　 10/31　　上期　　　 41.03
<3542> ベガコーポ 　　東Ｇ　　 +5.91 　 10/31　　上期　　　 51.34
<2805> エスビー 　　　東Ｓ　　 +5.31 　 10/31　　上期　　　 -2.28
<5257> ノバシステム 　東Ｓ　　 +5.30 　 10/31　　　3Q　　　-47.20
<2481> タウンＮ 　　　東Ｓ　　 +4.45 　 10/31　　　1Q　　　 15.15

<2892> 日食品 　　　　東Ｓ　　 +3.94 　 10/31　　上期　　　 -4.87
<6557> ＡＩＡＩ 　　　東Ｇ　　 +3.72 　 10/31　　上期　　　 69.23
<7218> 田中精密 　　　東Ｓ　　 +3.33 　 10/31　　上期　　　-13.01
<6565> ＡＢホテル 　　東Ｓ　　 +3.12 　 10/31　　上期　　　 25.49
<3776> ＢＢタワー 　　東Ｓ　　 +2.98 　 10/31　　　3Q　　　 16.95

<1514> 住石ＨＤ 　　　東Ｓ　　 +2.88 　 10/31　　上期　　　-43.84
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 　東Ｓ　　 +2.82 　 10/31　　上期　　　277.03
<3079> ＤＶｘ 　　　　東Ｓ　　 +2.73 　 10/31　　上期　　　-53.98
<2782> セリア 　　　　東Ｓ　　 +2.37 　 10/31　　上期　　　　9.64
<3137> ファンデリー 　東Ｇ　　 +2.01 　 10/31　　上期　　　　黒転

<9351> 東洋埠頭 　　　東Ｓ　　 +1.98 　 10/31　　上期　　　 61.56
<7297> カーメイト 　　東Ｓ　　 +1.87 　 10/31　　上期　　　　赤転
<4659> エイジス 　　　東Ｓ　　 +1.85 　 10/31　　上期　　　　2.81
<3352> バッファロー 　東Ｓ　　 +1.83 　 10/31　　上期　　　 49.72
<9828> ゲンキＧＤＣ 　東Ｓ　　 +1.82 　 10/31　　上期　　　-17.43

<9311> アサガミ 　　　東Ｓ　　 +1.80 　 10/31　　上期　　　398.23
<5905> 日カン 　　　　東Ｓ　　 +1.56 　 10/31　　上期　　　　赤拡
<4762> ＸＮＥＴ 　　　東Ｓ　　 +1.50 　 10/31　　上期　　　 23.27
<2114> フジ日本 　　　東Ｓ　　 +1.42 　 10/31　　上期　　　　3.90
<6360> 東自機 　　　　東Ｓ　　 +1.32 　 10/31　　上期　　　-97.63

<6870> フェンオール 　東Ｓ　　 +1.27 　 10/31　　　3Q　　　 -7.17
<8285> 三谷産業 　　　東Ｓ　　 +1.21 　 10/31　　上期　　　 96.04
<4685> 菱友システム 　東Ｓ　　 +1.17 　 10/31　　上期　　　 21.48
<5187> クリエート 　　東Ｓ　　 +1.08 　 10/31　　　3Q　　　 59.82
<9059> カンダ 　　　　東Ｓ　　 +1.05 　 10/31　　上期　　　 10.44

<4679> 田谷 　　　　　東Ｓ　　 +0.87 　 10/31　　上期　　　　赤縮
<9679> ホウライ 　　　東Ｓ　　 +0.79 　 10/31　本決算　　　 -0.54
<8076> カノークス 　　東Ｓ　　 +0.62 　 10/31　　上期　　　　3.72
<5820> 三ッ星 　　　　東Ｓ　　 +0.60 　 10/31　　上期　　　 68.63
<9853> 銀座ルノア 　　東Ｓ　　 +0.54 　 10/31　　上期　　　225.00

<7774> Ｊ・ＴＥＣ 　　東Ｇ　　 +0.42 　 10/31　　上期　　　　赤拡
<4248> 竹本容器 　　　東Ｓ　　 +0.36 　 10/31　　　3Q　　　　1.27
<6382> トリニ工 　　　東Ｓ　　 +0.34 　 10/31　　上期　　　 27.17
<5386> 鶴弥 　　　　　東Ｓ　　 +0.24 　 10/31　　上期　　　-55.21
<9955> ヨンキュウ 　　東Ｓ　　 +0.19 　 10/31　　上期　　　-44.04

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11月4日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース