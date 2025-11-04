決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 伊勢化、セリア、住石ＨＤ (10月31日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月30日から10月31日の決算発表を経て11月4日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 伊勢化 <4107>
25年12月期の連結経常利益を従来予想の78億円→88億円(前期は74.3億円)に12.8％上方修正し、増益率が4.9％増→18.3％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<1798> 守谷商会 東Ｓ +24.09 10/31 上期 162.79
<6548> 旅工房 東Ｇ +23.08 10/31 本決算 黒転
<6262> ペガサス 東Ｓ +19.10 10/31 上期 16.75
<4107> 伊勢化 東Ｓ +18.59 10/31 3Q 30.13
<3622> ネットイヤー 東Ｇ +10.18 10/31 上期 黒転
<3640> 電算 東Ｓ +8.67 10/31 上期 471.19
<5280> ヨシコン 東Ｓ +8.57 10/31 上期 660.64
<3004> 神栄 東Ｓ +7.83 10/31 上期 44.17
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ +7.66 10/31 上期 119.77
<3512> フエルト 東Ｓ +6.90 10/31 上期 0.98
<303A> ｖｉｓｕｍｏ 東Ｇ +5.93 10/31 上期 41.03
<3542> ベガコーポ 東Ｇ +5.91 10/31 上期 51.34
<2805> エスビー 東Ｓ +5.31 10/31 上期 -2.28
<5257> ノバシステム 東Ｓ +5.30 10/31 3Q -47.20
<2481> タウンＮ 東Ｓ +4.45 10/31 1Q 15.15
<2892> 日食品 東Ｓ +3.94 10/31 上期 -4.87
<6557> ＡＩＡＩ 東Ｇ +3.72 10/31 上期 69.23
<7218> 田中精密 東Ｓ +3.33 10/31 上期 -13.01
<6565> ＡＢホテル 東Ｓ +3.12 10/31 上期 25.49
<3776> ＢＢタワー 東Ｓ +2.98 10/31 3Q 16.95
<1514> 住石ＨＤ 東Ｓ +2.88 10/31 上期 -43.84
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 東Ｓ +2.82 10/31 上期 277.03
<3079> ＤＶｘ 東Ｓ +2.73 10/31 上期 -53.98
<2782> セリア 東Ｓ +2.37 10/31 上期 9.64
<3137> ファンデリー 東Ｇ +2.01 10/31 上期 黒転
<9351> 東洋埠頭 東Ｓ +1.98 10/31 上期 61.56
<7297> カーメイト 東Ｓ +1.87 10/31 上期 赤転
<4659> エイジス 東Ｓ +1.85 10/31 上期 2.81
<3352> バッファロー 東Ｓ +1.83 10/31 上期 49.72
<9828> ゲンキＧＤＣ 東Ｓ +1.82 10/31 上期 -17.43
<9311> アサガミ 東Ｓ +1.80 10/31 上期 398.23
<5905> 日カン 東Ｓ +1.56 10/31 上期 赤拡
<4762> ＸＮＥＴ 東Ｓ +1.50 10/31 上期 23.27
<2114> フジ日本 東Ｓ +1.42 10/31 上期 3.90
<6360> 東自機 東Ｓ +1.32 10/31 上期 -97.63
<6870> フェンオール 東Ｓ +1.27 10/31 3Q -7.17
<8285> 三谷産業 東Ｓ +1.21 10/31 上期 96.04
<4685> 菱友システム 東Ｓ +1.17 10/31 上期 21.48
<5187> クリエート 東Ｓ +1.08 10/31 3Q 59.82
<9059> カンダ 東Ｓ +1.05 10/31 上期 10.44
<4679> 田谷 東Ｓ +0.87 10/31 上期 赤縮
<9679> ホウライ 東Ｓ +0.79 10/31 本決算 -0.54
<8076> カノークス 東Ｓ +0.62 10/31 上期 3.72
<5820> 三ッ星 東Ｓ +0.60 10/31 上期 68.63
<9853> 銀座ルノア 東Ｓ +0.54 10/31 上期 225.00
<7774> Ｊ・ＴＥＣ 東Ｇ +0.42 10/31 上期 赤拡
<4248> 竹本容器 東Ｓ +0.36 10/31 3Q 1.27
<6382> トリニ工 東Ｓ +0.34 10/31 上期 27.17
<5386> 鶴弥 東Ｓ +0.24 10/31 上期 -55.21
<9955> ヨンキュウ 東Ｓ +0.19 10/31 上期 -44.04
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11月4日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース