―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月30日から10月31日の決算発表を経て11月4日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2281> プリマ 　　　　東Ｐ 　 -13.76 　 10/31　　上期　　　-17.88
<3482> ロードスター 　東Ｐ 　 -11.81 　 10/31　　　3Q　　　 -8.64
<7972> イトーキ 　　　東Ｐ　　 -9.20 　 10/31　　　3Q　　　 46.66
<7735> スクリン 　　　東Ｐ　　 -9.16 　 10/31　　上期　　　-20.13
<8103> 明和産 　　　　東Ｐ　　 -9.11 　 10/31　　上期　　　 20.52

<7844> マーベラス 　　東Ｐ　　 -9.06 　 10/31　　上期　　　　1.88
<6902> デンソー 　　　東Ｐ　　 -8.96 　 10/31　　上期　　　-13.24
<3116> トヨタ紡織 　　東Ｐ　　 -8.88 　 10/31　　上期　　　 19.75
<4709> ＩＤＨＤ 　　　東Ｐ　　 -8.63 　 10/31　　上期　　　 11.22
<9882> イエロハット 　東Ｐ　　 -8.32 　 10/31　　上期　　　　3.53

<5410> 合同鉄 　　　　東Ｐ　　 -8.08 　 10/31　　上期　　　 -4.02
<8133> エネクス 　　　東Ｐ　　 -7.96 　 10/31　　上期　　　-16.24
<4565> ネクセラ 　　　東Ｐ　　 -7.96 　 10/31　　　3Q　　　　赤拡
<6371> 椿本チ 　　　　東Ｐ　　 -7.91 　 10/31　　上期　　　 -9.88
<3092> ＺＯＺＯ 　　　東Ｐ　　 -7.86 　 10/31　　上期　　　　1.03

<4568> 第一三共 　　　東Ｐ　　 -7.73 　 10/31　　上期　　　-15.25
<9936> 王将フード 　　東Ｐ　　 -7.29 　 10/31　　上期　　　 -0.13
<1964> 中外炉 　　　　東Ｐ　　 -7.07 　 10/31　　上期　　　 12.50
<7476> アズワン 　　　東Ｐ　　 -6.97 　 10/31　　上期　　　 12.08
<7224> 新明和 　　　　東Ｐ　　 -6.90 　 10/31　　上期　　　-28.19

<9509> 北海電 　　　　東Ｐ　　 -6.71 　 10/31　　上期　　　 21.96
<2692> 伊藤忠食 　　　東Ｐ　　 -6.29 　 10/31　　上期　　　 -2.66
<2492> インフォＭＴ 　東Ｐ　　 -5.79 　 10/31　　　3Q　　　262.48
<5480> 冶金工 　　　　東Ｐ　　 -5.49 　 10/31　　上期　　　-36.66
<8053> 住友商 　　　　東Ｐ　　 -5.07 　 10/31　　上期　　　 12.94

<5938> ＬＩＸＩＬ 　　東Ｐ　　 -4.50 　 10/31　　上期　　　　9.10
<1911> 住友林 　　　　東Ｐ　　 -4.36 　 10/31　　　3Q　　　 -9.22
<1976> 明星工 　　　　東Ｐ　　 -4.16 　 10/31　　上期　　　-26.64
<7381> ＣＣＩＧ 　　　東Ｐ　　 -4.14 　 10/31　　上期　　　 38.20
<2060> フィードワン 　東Ｐ　　 -4.10 　 10/31　　上期　　　 -2.39

<6222> 島精機 　　　　東Ｐ　　 -4.01 　 10/31　　上期　　　　黒転
<6727> ワコム 　　　　東Ｐ　　 -3.96 　 10/31　　上期　　　 22.01
<3762> テクマト 　　　東Ｐ　　 -3.96 　 10/31　　上期　　　 15.64
<9513> Ｊパワー 　　　東Ｐ　　 -3.92 　 10/31　　上期　　　 35.61
<8084> ＲＹＯＤＥＮ 　東Ｐ　　 -3.88 　 10/31　　上期　　　 -2.34

<1878> 大東建 　　　　東Ｐ　　 -3.88 　 10/31　　上期　　　 -3.28
<8739> スパークス 　　東Ｐ　　 -3.82 　 10/31　　上期　　　 -0.65
<2767> 円谷フィＨＤ 　東Ｐ　　 -3.70 　 10/31　　上期　　　160.86
<5929> 三和ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -3.65 　 10/31　　上期　　　　0.87
<6810> マクセル 　　　東Ｐ　　 -3.44 　 10/31　　上期　　　 32.13

<2109> ＤＭ三井製糖 　東Ｐ　　 -3.16 　 10/31　　上期　　　 -7.38
<4318> クイック 　　　東Ｐ　　 -3.00 　 10/31　　上期　　　　2.20
<6035> ＩＲジャパン 　東Ｐ　　 -2.79 　 10/31　　上期　　　 22.03
<3696> セレス 　　　　東Ｐ　　 -2.77 　 10/31　　　3Q　　　 19.62
<1939> 四電工 　　　　東Ｐ　　 -2.75 　 10/31　　上期　　　-18.18

<4718> 早稲アカ 　　　東Ｐ　　 -2.61 　 10/31　　上期　　　 12.17
<4658> 日本空調 　　　東Ｐ　　 -2.61 　 10/31　　上期　　　 30.43
<6526> ソシオネクス 　東Ｐ　　 -2.52 　 10/31　　上期　　　-80.93
<4188> 三菱ケミＧ 　　東Ｐ　　 -2.52 　 10/31　　上期　　　　　－
<1959> クラフティア 　東Ｐ　　 -2.47 　 10/31　　上期　　　 21.52

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11月4日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

