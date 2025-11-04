決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ソシオネクス、第一三共、デンソー (10月31日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月30日から10月31日の決算発表を経て11月4日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2281> プリマ 東Ｐ -13.76 10/31 上期 -17.88
<3482> ロードスター 東Ｐ -11.81 10/31 3Q -8.64
<7972> イトーキ 東Ｐ -9.20 10/31 3Q 46.66
<7735> スクリン 東Ｐ -9.16 10/31 上期 -20.13
<8103> 明和産 東Ｐ -9.11 10/31 上期 20.52
<7844> マーベラス 東Ｐ -9.06 10/31 上期 1.88
<6902> デンソー 東Ｐ -8.96 10/31 上期 -13.24
<3116> トヨタ紡織 東Ｐ -8.88 10/31 上期 19.75
<4709> ＩＤＨＤ 東Ｐ -8.63 10/31 上期 11.22
<9882> イエロハット 東Ｐ -8.32 10/31 上期 3.53
<5410> 合同鉄 東Ｐ -8.08 10/31 上期 -4.02
<8133> エネクス 東Ｐ -7.96 10/31 上期 -16.24
<4565> ネクセラ 東Ｐ -7.96 10/31 3Q 赤拡
<6371> 椿本チ 東Ｐ -7.91 10/31 上期 -9.88
<3092> ＺＯＺＯ 東Ｐ -7.86 10/31 上期 1.03
<4568> 第一三共 東Ｐ -7.73 10/31 上期 -15.25
<9936> 王将フード 東Ｐ -7.29 10/31 上期 -0.13
<1964> 中外炉 東Ｐ -7.07 10/31 上期 12.50
<7476> アズワン 東Ｐ -6.97 10/31 上期 12.08
<7224> 新明和 東Ｐ -6.90 10/31 上期 -28.19
<9509> 北海電 東Ｐ -6.71 10/31 上期 21.96
<2692> 伊藤忠食 東Ｐ -6.29 10/31 上期 -2.66
<2492> インフォＭＴ 東Ｐ -5.79 10/31 3Q 262.48
<5480> 冶金工 東Ｐ -5.49 10/31 上期 -36.66
<8053> 住友商 東Ｐ -5.07 10/31 上期 12.94
<5938> ＬＩＸＩＬ 東Ｐ -4.50 10/31 上期 9.10
<1911> 住友林 東Ｐ -4.36 10/31 3Q -9.22
<1976> 明星工 東Ｐ -4.16 10/31 上期 -26.64
<7381> ＣＣＩＧ 東Ｐ -4.14 10/31 上期 38.20
<2060> フィードワン 東Ｐ -4.10 10/31 上期 -2.39
<6222> 島精機 東Ｐ -4.01 10/31 上期 黒転
<6727> ワコム 東Ｐ -3.96 10/31 上期 22.01
<3762> テクマト 東Ｐ -3.96 10/31 上期 15.64
<9513> Ｊパワー 東Ｐ -3.92 10/31 上期 35.61
<8084> ＲＹＯＤＥＮ 東Ｐ -3.88 10/31 上期 -2.34
<1878> 大東建 東Ｐ -3.88 10/31 上期 -3.28
<8739> スパークス 東Ｐ -3.82 10/31 上期 -0.65
<2767> 円谷フィＨＤ 東Ｐ -3.70 10/31 上期 160.86
<5929> 三和ＨＤ 東Ｐ -3.65 10/31 上期 0.87
<6810> マクセル 東Ｐ -3.44 10/31 上期 32.13
<2109> ＤＭ三井製糖 東Ｐ -3.16 10/31 上期 -7.38
<4318> クイック 東Ｐ -3.00 10/31 上期 2.20
<6035> ＩＲジャパン 東Ｐ -2.79 10/31 上期 22.03
<3696> セレス 東Ｐ -2.77 10/31 3Q 19.62
<1939> 四電工 東Ｐ -2.75 10/31 上期 -18.18
<4718> 早稲アカ 東Ｐ -2.61 10/31 上期 12.17
<4658> 日本空調 東Ｐ -2.61 10/31 上期 30.43
<6526> ソシオネクス 東Ｐ -2.52 10/31 上期 -80.93
<4188> 三菱ケミＧ 東Ｐ -2.52 10/31 上期 －
<1959> クラフティア 東Ｐ -2.47 10/31 上期 21.52
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11月4日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
