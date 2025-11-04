決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … レーザーテク、東エレク、村田製 (10月31日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月30日から10月31日の決算発表を経て11月4日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4368> 扶桑化学 東Ｐ +18.54 10/31 上期 23.39
<5802> 住友電 東Ｐ +17.00 10/31 上期 27.78
<4506> 住友ファーマ 東Ｐ +16.78 10/31 上期 －
<3836> アバントＧ 東Ｐ +15.45 10/31 1Q 22.36
<6770> アルプスアル 東Ｐ +15.43 10/31 上期 201.59
<6331> 化工機 東Ｐ +14.08 10/31 上期 78.23
<6454> マックス 東Ｐ +13.67 10/31 上期 36.43
<6981> 村田製 東Ｐ +13.16 10/31 上期 6.56
<6920> レーザーテク 東Ｐ +12.72 10/31 1Q 113.24
<4220> リケンテクノ 東Ｐ +12.43 10/31 上期 16.53
<6961> エンプラス 東Ｐ +11.76 10/31 上期 -2.04
<7172> ＪＩＡ 東Ｐ +11.52 10/31 3Q 159.97
<4362> 日精化 東Ｐ +11.44 10/31 上期 22.42
<8035> 東エレク 東Ｐ +10.58 10/31 上期 -4.45
<6516> 山洋電 東Ｐ +9.62 10/31 上期 91.73
<9928> ミロク情報 東Ｐ +8.44 10/31 上期 7.56
<6954> ファナック 東Ｐ +8.23 10/31 上期 13.85
<8137> サンワテク 東Ｐ +7.81 10/31 上期 5.18
<5334> 特殊陶 東Ｐ +7.56 10/31 上期 5.88
<2579> コカＢＪＨ 東Ｐ +7.53 10/31 3Q 赤転
<5333> ガイシ 東Ｐ +6.41 10/31 上期 21.63
<8005> スクロール 東Ｐ +6.40 10/31 上期 -19.09
<6368> オルガノ 東Ｐ +6.34 10/31 上期 45.23
<2130> メンバーズ 東Ｐ +6.21 10/31 上期 黒転
<5214> 日電硝 東Ｐ +6.04 10/31 3Q 279.82
<9934> 因幡電産 東Ｐ +5.96 10/31 上期 22.42
<9119> 飯野海 東Ｐ +5.70 10/31 上期 -26.44
<9715> トランスコス 東Ｐ +5.63 10/31 上期 29.34
<7947> エフピコ 東Ｐ +5.40 10/31 上期 43.34
<6157> 日進工具 東Ｐ +5.35 10/31 上期 -3.81
<9504> 中国電 東Ｐ +5.06 10/31 上期 29.20
<5444> 大和工 東Ｐ +4.74 10/31 上期 -32.17
<6473> ジェイテクト 東Ｐ +4.74 10/31 上期 21.42
<3835> ｅＢＡＳＥ 東Ｐ +4.63 10/31 上期 -22.75
<3153> 八洲電機 東Ｐ +4.62 10/31 上期 175.75
<9759> ＮＳＤ 東Ｐ +4.45 10/31 上期 10.01
<9508> 九州電 東Ｐ +4.43 10/31 上期 60.08
<4839> ＷＯＷＯＷ 東Ｐ +4.09 10/31 上期 33.40
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ +4.00 10/31 上期 24.47
<9110> ユナイテド海 東Ｐ +3.89 10/31 上期 -16.05
<6592> マブチ 東Ｐ +3.88 10/31 3Q 29.09
<7259> アイシン 東Ｐ +3.80 10/31 上期 443.83
<5703> 日軽金ＨＤ 東Ｐ +3.73 10/31 上期 33.77
<7595> アルゴグラフ 東Ｐ +3.67 10/31 上期 1.37
<8015> 豊田通商 東Ｐ +3.58 10/31 上期 4.98
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ +3.46 10/31 上期 7.41
<5482> 愛知鋼 東Ｐ +3.40 10/31 上期 209.34
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ +2.99 10/31 上期 27.12
<6302> 住友重 東Ｐ +2.75 10/31 3Q -10.64
<7483> ドウシシャ 東Ｐ +2.73 10/31 上期 46.02
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11月4日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース