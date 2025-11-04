―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月30日から10月31日の決算発表を経て11月4日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4368> 扶桑化学 　　　東Ｐ 　 +18.54 　 10/31　　上期　　　 23.39
<5802> 住友電 　　　　東Ｐ 　 +17.00 　 10/31　　上期　　　 27.78
<4506> 住友ファーマ 　東Ｐ 　 +16.78 　 10/31　　上期　　　　　－
<3836> アバントＧ 　　東Ｐ 　 +15.45 　 10/31　　　1Q　　　 22.36
<6770> アルプスアル 　東Ｐ 　 +15.43 　 10/31　　上期　　　201.59

<6331> 化工機 　　　　東Ｐ 　 +14.08 　 10/31　　上期　　　 78.23
<6454> マックス 　　　東Ｐ 　 +13.67 　 10/31　　上期　　　 36.43
<6981> 村田製 　　　　東Ｐ 　 +13.16 　 10/31　　上期　　　　6.56
<6920> レーザーテク 　東Ｐ 　 +12.72 　 10/31　　　1Q　　　113.24
<4220> リケンテクノ 　東Ｐ 　 +12.43 　 10/31　　上期　　　 16.53

<6961> エンプラス 　　東Ｐ 　 +11.76 　 10/31　　上期　　　 -2.04
<7172> ＪＩＡ 　　　　東Ｐ 　 +11.52 　 10/31　　　3Q　　　159.97
<4362> 日精化 　　　　東Ｐ 　 +11.44 　 10/31　　上期　　　 22.42
<8035> 東エレク 　　　東Ｐ 　 +10.58 　 10/31　　上期　　　 -4.45
<6516> 山洋電 　　　　東Ｐ　　 +9.62 　 10/31　　上期　　　 91.73

<9928> ミロク情報 　　東Ｐ　　 +8.44 　 10/31　　上期　　　　7.56
<6954> ファナック 　　東Ｐ　　 +8.23 　 10/31　　上期　　　 13.85
<8137> サンワテク 　　東Ｐ　　 +7.81 　 10/31　　上期　　　　5.18
<5334> 特殊陶 　　　　東Ｐ　　 +7.56 　 10/31　　上期　　　　5.88
<2579> コカＢＪＨ 　　東Ｐ　　 +7.53 　 10/31　　　3Q　　　　赤転

<5333> ガイシ 　　　　東Ｐ　　 +6.41 　 10/31　　上期　　　 21.63
<8005> スクロール 　　東Ｐ　　 +6.40 　 10/31　　上期　　　-19.09
<6368> オルガノ 　　　東Ｐ　　 +6.34 　 10/31　　上期　　　 45.23
<2130> メンバーズ 　　東Ｐ　　 +6.21 　 10/31　　上期　　　　黒転
<5214> 日電硝 　　　　東Ｐ　　 +6.04 　 10/31　　　3Q　　　279.82

<9934> 因幡電産 　　　東Ｐ　　 +5.96 　 10/31　　上期　　　 22.42
<9119> 飯野海 　　　　東Ｐ　　 +5.70 　 10/31　　上期　　　-26.44
<9715> トランスコス 　東Ｐ　　 +5.63 　 10/31　　上期　　　 29.34
<7947> エフピコ 　　　東Ｐ　　 +5.40 　 10/31　　上期　　　 43.34
<6157> 日進工具 　　　東Ｐ　　 +5.35 　 10/31　　上期　　　 -3.81

<9504> 中国電 　　　　東Ｐ　　 +5.06 　 10/31　　上期　　　 29.20
<5444> 大和工 　　　　東Ｐ　　 +4.74 　 10/31　　上期　　　-32.17
<6473> ジェイテクト 　東Ｐ　　 +4.74 　 10/31　　上期　　　 21.42
<3835> ｅＢＡＳＥ 　　東Ｐ　　 +4.63 　 10/31　　上期　　　-22.75
<3153> 八洲電機 　　　東Ｐ　　 +4.62 　 10/31　　上期　　　175.75

<9759> ＮＳＤ 　　　　東Ｐ　　 +4.45 　 10/31　　上期　　　 10.01
<9508> 九州電 　　　　東Ｐ　　 +4.43 　 10/31　　上期　　　 60.08
<4839> ＷＯＷＯＷ 　　東Ｐ　　 +4.09 　 10/31　　上期　　　 33.40
<6455> モリタＨＤ 　　東Ｐ　　 +4.00 　 10/31　　上期　　　 24.47
<9110> ユナイテド海 　東Ｐ　　 +3.89 　 10/31　　上期　　　-16.05

<6592> マブチ 　　　　東Ｐ　　 +3.88 　 10/31　　　3Q　　　 29.09
<7259> アイシン 　　　東Ｐ　　 +3.80 　 10/31　　上期　　　443.83
<5703> 日軽金ＨＤ 　　東Ｐ　　 +3.73 　 10/31　　上期　　　 33.77
<7595> アルゴグラフ 　東Ｐ　　 +3.67 　 10/31　　上期　　　　1.37
<8015> 豊田通商 　　　東Ｐ　　 +3.58 　 10/31　　上期　　　　4.98

<6762> ＴＤＫ 　　　　東Ｐ　　 +3.46 　 10/31　　上期　　　　7.41
<5482> 愛知鋼 　　　　東Ｐ　　 +3.40 　 10/31　　上期　　　209.34
<3104> 富士紡ＨＤ 　　東Ｐ　　 +2.99 　 10/31　　上期　　　 27.12
<6302> 住友重 　　　　東Ｐ　　 +2.75 　 10/31　　　3Q　　　-10.64
<7483> ドウシシャ 　　東Ｐ　　 +2.73 　 10/31　　上期　　　 46.02

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11月4日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース