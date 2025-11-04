阿部監督の予告通り、連日の猛練習が続く巨人の秋季キャンプ。特に目立っているのが投手陣のブルペンでの球数だ。10月31日には横川が300球超、西舘も225球を投げ込んだ。指揮官は「投げれるじゃないかってね。ピッチャー全体として投げ込みが少ないのは明らかだったので。みんな全体練習としては量の確保もできてますし、ピッチャーも相当の球数を投げてるしね」と振り返った。

賛否両論ある投げ込み。阿部監督は「投げて覚えることしかできないこともたくさんあると思う。投げないと覚えたり、自分で感じ取ったりすることができないはずだから」と狙いを明かす。決して数で競わせている訳ではない。だからこそ「怪我しそうだったら止めるのはこっちなので、そこはしっかり目配りして」と細心の注意も払っている。

「量より質」と言うが、大前提として、その「質」にたどり着くまでの「量」は必要だ。今季はオリオールズで活躍した菅野も「古いと言われるかもしれないけど、やっぱり根性も大事だと思う」と言う。東海大相模時代は投球練習はいつも、全てのメニューが終わった後で「体が疲れている時にどう投げたらいいかを覚えた」と振り替える。トレーニング法やデータ分析が進化し、効率化が叫ばれる時代ではあるが、試合では必ずしも万全の状態で臨める訳ではない。「楽なマウンドなんてない。きつい時にどう投げられるかが大事」と右腕が言うように、体に染みこませる作業が生きてくる。

今季は先発の平均投球回がリーグワーストの5・41と課題が明確だった投手陣。この秋の成果を、結果で証明してほしい。（記者コラム・小野寺 大）