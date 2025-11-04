「俺なら全然気にしないよ」意外と男性ウケする“女性のコンプレックス”
自分を厳しく評価しがちな女性は、時に必要以上にコンプレックスを抱えてしまうもの。でも、男性にとってはどうでもよかったり、むしろ魅力的に映っていたりすることもあるんです。そこで今回は、意外と男性ウケする“女性のコンプレックス”を紹介します。
恋愛経験が少ない
恋愛経験の少なさに後ろめたさを感じている女性は少なくないはず。でも意外なことに、これは男性にとってマイナスどころか、むしろ魅力的に映るポイントだったりします。男性は一緒に新しい体験を重ねていける女性に特別な感情を抱くところがあり、「君の初めてになれた」ということに満足感を覚えるものです。
体型や見た目の雰囲気
男性は女性が思うほど体型や見た目にこだわっていないもの。なぜなら、ほとんどの男性にとって「好きになった女性＝理想のタイプ」だからです。それに、見た目だけで女性のことを判断する男性とはほとんどの場合長続きする関係を築けません。むしろ女性の内面的な魅力に惹かれる男性を選ぶようにしましょう。
家事スキルが低い
料理や掃除が好き、整理整頓が得意など家事スキルが高いことは恋愛において確かにプラスになりますが、だからと言って男性にとって恋人選びの必須条件ではありません。「家事は２人で分担するもの」という認識の男性も増えつつあるのが現実。むしろ、そういう男性は家事を上手くなろうと努力する女性の姿勢や、協力し合おうという前向きな女性の態度に惹かれるものです。
自分を過小評価せず、ありのままの自分を受け入れてくれる男性と一緒に歩んでいくことが、幸せな恋愛への近道ですよ。
