なんか冷めたかも…。彼氏の恋心を一瞬で萎えさせる「無意識の言動」
「最近、彼のテンションが下がった気がする」「前より冷たいかも…？」と感じていませんか？実はそれ、あなたの“何気ない一言や態度”が原因かもしれません。男性の恋心は“ちょっとした萎え”から静かに冷めていくもの。そこで今回は、彼氏の恋心を一瞬で萎えさせる「無意識の言動」を紹介します。
「察してよ」が多すぎる
「彼ならわかってくれるはず」と、言葉にせず伝わるのを待つ“察してちゃん”スタイル。最初は可愛く見えても、何度も続くと「正解探しが面倒」と感じさせてしまいます。恋人同士でも、相手は他人。素直に伝えたほうがずっとラクで、信頼関係も深まります。
愚痴や悩みで“自分が主役”になる
彼が仕事の愚痴を話しても、「私の方が大変」と被せてしまう。これ、意外と多いNGパターン。共感ではなく“勝負”になってしまうと、彼は癒されるどころか疲れてしまいます。恋愛において「聞く力」は思いやり。相手の想いを受け止める余裕が、長続きのカギです。
SNSに匂わせ投稿をする
デート写真の一部や意味深なポストなど、彼を匂わせるSNS投稿も要注意。周囲へのアピールのつもりが、彼からすると「俺のプライバシー大丈夫？」と不信感につながることも。“好き”を見せたいなら、SNSよりも直接伝えるほうが、彼の心には確実に響きます。
些細な言動の積み重ねが、愛を深めるか冷ますかを左右します。可愛げは押しつけず、彼氏を思いやるバランス感覚を忘れないでくださいね。
