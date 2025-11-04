言われているなら本命ほぼ確。男が本気の女性に言う「何気ない一言」
男性は、本気で惚れた女性にしか言わないことがあります。一体どんなことを言うのでしょうか？ そこで今回は、男性が本気の女性にだけに言う「何気ない一言」を詳しく紹介します。
「ぶっちゃけ彼氏はいる？」
男性から彼氏がいるのかどうか、あなたは聞かれたことありますか？ 彼氏の存在を気にする理由は、もちろんあなたと付き合いたいと思っているから。つまり「いないよ」という答えを男性は期待しています。そして、彼氏がいないことを知れば、何としてでもあなたに接近しようとしてくるでしょう。
「普段休みの日は何しているの？」
好きな女性が休日にどんな過ごし方をしているのかは、男性なら誰しも気になるもの。もちろん、単純にその内容を知りたいだけではありません。あなたの過ごし方を知ることによって、一緒に盛り上がれる話題を探し出そうとしているのです。また、趣味が一致していたり、暇していることがわかったりするとほとんどの男性は遊びに誘おうとするでしょう。
「おはよう」＆「おやすみ」
男性とLINEのやり取りをしている中で、男性から「おはよう」や「おやすみ」などの挨拶が送られてきていませんか？ そんな何気ない挨拶をしてくる男性ほど、あなたのことが好きな可能性大。なぜなら、できる限りあなたと絡んでおきたいと考えている可能性が高いからです。
「将来は◯◯したいと考えている」
男性が女性に自分の将来を語るときは、大抵好きな相手にしか聞かせません。その理由は、自分の誠実さや意識の高さをアピールしたいからです。あなたにいい印象を持ってもらおうとしているからこそ、しっかり将来の目標や夢を語ってきます。
今回紹介したようなセリフを何気なく言われているようなら、本命確定と言って間違いなし。言葉だけを見ればなんてことない普通のセリフですが、まさにあなたのことが好きだからこそ出てくる言葉ばかりなので、ぜひ覚えておいてくださいね。
