元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が４日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。大谷翔平選手の“３連覇”宣言に「楽しみが増えますね」と語った。

番組ではワールドシリーズ連覇を成し遂げたロサンゼルス・ドジャースが地元でパレードを行った様子を報道。ドジャースタジアムでは大谷選手が英語で「来年、次のリングをもらう準備はできています」とスピーチし、ファンから大声援を受けたことなどが伝えられた。

菊間氏は「パレードの興奮を見ていると、今回のワールドシリーズはドジャースチームからすると、もうダメかもって思ったところからの大逆転だったので、ファンの方も興奮がピークのままパレードに来たから、まだ終わった直後のような盛り上がり」だったと話した。

また、「大谷選手も終わった後のシャンパンファイトの時は、数日は余韻に浸って、それから来年のことを考えたいってインタビューで答えてらっしゃいましたけど、もう“次のリングを取る準備はできている”。これが決して表面的な言葉ではなくて、本当にもう次の準備をしようとしている方だろうし、次は自分がピッチャーとして、もっと活躍するんだって思いがおありなんだなって思うと、また楽しみが増えますね」と語った。