【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2025年11月10日〜11月16日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2025年11月3日〜11月9日｜総合運＆恋愛運TOP３

『恋愛面では待つ姿勢でいるでしょう』


｜総合運｜　★★☆☆☆


感情を揺さぶられたくない思いが強くなるでしょう。傷付きたくないだけではなく、怒ったりもしたくない思いです。仕事や公の場ではかまって欲しいのにかまってもらえなくて、依存してくる人がいます。どうしてあげればお互いに良いのか迷うでしょう。

｜恋愛運｜　★☆☆☆☆


意中の人の変化や状態の整いを待ってあげるようです。もう少し自信を持たせてあげると好転することもあるでしょう。とにかく我慢が続きます。シングルの方は、自分のペースでジタバタしてしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が有利な立場に立とうとすることを諦めつつあります。

｜時期｜


11月13日　周囲に合わせる　／　11日14日　形になっていく

｜ラッキーアイテム｜


ワイン

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞