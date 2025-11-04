【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年11月3日〜11月9日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では待つ姿勢でいるでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
感情を揺さぶられたくない思いが強くなるでしょう。傷付きたくないだけではなく、怒ったりもしたくない思いです。仕事や公の場ではかまって欲しいのにかまってもらえなくて、依存してくる人がいます。どうしてあげればお互いに良いのか迷うでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
意中の人の変化や状態の整いを待ってあげるようです。もう少し自信を持たせてあげると好転することもあるでしょう。とにかく我慢が続きます。シングルの方は、自分のペースでジタバタしてしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が有利な立場に立とうとすることを諦めつつあります。
｜時期｜
11月13日 周囲に合わせる ／ 11日14日 形になっていく
｜ラッキーアイテム｜
ワイン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞