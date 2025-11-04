球団史上初めてワールドシリーズ（ＷＳ）を２連覇したドジャースは３日（日本時間４日）、ロサンゼルス市内で優勝パレードを行い、大谷翔平投手（３１）は真美子夫人とバスに乗って参加した。ＷＳ３勝を挙げてＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）、この日が現地時間で２４歳の誕生日だった佐々木朗希投手（２４）も熱狂するファンに向けて笑顔で手を振りまいた。

２年連続の開催となった優勝パレードではロサンゼルス中心地をファンが埋め尽くし、その後のドジャースタジアムでのセレモニーは５万２７０３人が集結したと発表された。

ロバーツ監督はスピーチで「今日は何かを壊す話などできない。みなさんを失望させてしまうかもしれないが申し訳ない。しかし、我々は昨年、再び同じ道を歩むことについて語った。そして、その前に第７戦に勝ったあと、私の心に強く残った言葉がある。鏡だ。この言葉を持ち出す理由は我々がフィールドに出るたび、選手たちは鏡を見るからだ。そしてそこに映るものは、皆さんなのだ。そこにはタフさ、情熱、忍耐が見える。我々は大きな歓声も好きだ。だが今ここにいるこの選手たちは、この街に再び優勝をもたらすことを、決して諦めない集団であったと言えるのだ。皆さんが毎日、鏡を見るとき、このシーズンを振り返るとき、選手ひとりひとりが互いのために、そして何より皆さんのために何を犠牲にしたかが見えるだろう。最後にひとつだけ言いたい。昨日、飛行機の中で親しい友人と話していて、彼は私がこの言葉を使うことを許可してくれた。パット・ライリーは言った。２より良いものは何か。３だ。さあ行こう！」と大観衆に呼びかけた。