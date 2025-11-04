芳根京子「私、この前カーリングやったんですよ！」すっごく楽しかった
女優の芳根京子（28歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系）に出演。先日カーリングをやって「すっっごく楽しいです！」と語った。
映画「君の顔では泣けない」に出演している芳根京子が、身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問うクイズ「サイズの晩餐」に挑戦し、ホールケーキ8号（8〜12人用）の箱にカーリングストーンは入るかどうかというクイズが出題された。
SixTONES・田中樹が、芳根にカーリングストーンを見たことがあるかと質問すると、芳根は「私、この前カーリングやったんですよ！すっっごく楽しいです！投げる方をやって。すっごいうまくやれて！」とノリノリで回答。ただ、芳根はクイズに「入らない」と答え、間違えてしまった。
なお、芳根は「芳根京子の＜生＞旅」というYouTubeチャンネルでカーリングを楽しむ姿を公開している。
映画「君の顔では泣けない」に出演している芳根京子が、身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問うクイズ「サイズの晩餐」に挑戦し、ホールケーキ8号（8〜12人用）の箱にカーリングストーンは入るかどうかというクイズが出題された。
なお、芳根は「芳根京子の＜生＞旅」というYouTubeチャンネルでカーリングを楽しむ姿を公開している。