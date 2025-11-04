上白石萌音、“舞台の活躍”賞賛され恐縮「沁みるぅ…」

女優の上白石萌音（27歳）が、11月2日に放送されたラジオ番組「望海風斗のサウンドイマジン」（NHKラジオ）に出演。望海風斗からの賞賛に「沁みるぅ……」と恐縮した。



上白石萌音が番組のゲストとして登場し、パーソナリティの望海風斗が、読売演劇大賞の授賞式の場などで会った以外に、上白石の舞台も良く観ていると話す。



望海が「『千と千尋の神隠し』を観て、できないことはないんだな、っていう」「『ナイツ・テイル -騎士物語-』も、その役その役で全身全霊で。なりきる、とはまた違うんだけど、その場を生きる、そして愛を渡しているという姿にめちゃくちゃ勇気と感動と刺激を頂いています、と今日、お伝えできてよかったな」とコメント。



そんな賞賛に、上白石は「いやいや」「そんなそんな」「ええ……」と恐縮しつつ、「沁みるぅ……こんな日が来るとは」と喜んだ。