イランの若い花嫁が、「命の代償」として100億トマン（約1600万円）を支払えなければ、絞首刑に処される危機に直面している。

3日（現地時間）、英紙ガーディアンによると、イラン北部ゴルガーン刑務所の死刑囚ゴリ・コウハン（25）は、18歳だった7年前に夫を殺害した罪で死刑判決を受け、服役中だ。

コウハンには、イスラム法上の刑罰原則である「キサース（目には目を、歯には歯を）」が適用された。経済的補償（ディヤ）を支払い、被害者側から赦しを得られなければ、絞首刑は予定どおり執行されることになっている。期限は今年末だ。

イランの少数民族バルーチ族出身のコウハンは、12歳のときにいとこと結婚し、その翌年に男児を出産したが、夫から長年にわたり身体的・精神的虐待を受けてきた。耐えきれずに実家へ逃げ帰ったコウハンに、父親は「白いドレスを着せて嫁に出した娘は、寿衣（死に装束）を着ない限り戻ってはならない」と突き放した。

その後、2018年5月に事件が起きた。夫が当時5歳だった息子を激しく殴りつけ、コウハンは他の親戚を呼んで止めさせようとしたが、その親戚と夫の間で争いが起きる中、夫が死亡した。

親戚とともに逮捕されたコウハンは、事情を説明したものの、弁護士の助けもなく強圧的な取り調べを受けた。読み書きができない彼女は、最終的に犯行を自白する供述書に署名させられ、裁判で死刑を言い渡された。

遺族側に赦しを求めるための賠償金交渉は、刑務所の関係者が担当した。その結果、定められた賠償金は100億トマンにのぼった。人権団体は、この事件がイランにおける女性の人権状況を象徴的に示していると指摘している。

イランでは児童婚が合法だが、家庭内暴力に対する保護措置が不十分だという批判が多い。特に少数民族の女性が政権の弾圧対象になっているとの指摘もある。

バルーチ族の人権擁護団体の関係者は、「コウハンさんのケースだけでなく、（イランでは）女性に人権が存在しない」としたうえで、「女性は夫の言葉に従わなければならず、学校にも通えない。親たちは貧困を理由に娘を嫁がせてしまう」と批判した。