■「女性首相」誕生で日経平均5万円を突破

10月21日、衆参両院の本会議で、高市早苗総裁が女性初の首相に指名された。当日、政治の不確実性低下などで日経平均は過去最高値を更新し、週明けの27日には史上初の5万円を突破したものの、株式市場はやや不安定な展開になっている。

こうした金融市場の動きを見ると、多くの投資家は高市新政権にまだ全幅の信頼をおけない状況とみられる。

アベノミクスの継承者を自認する高市首相の政策で、本当にわが国経済は復活に向かい、私たちの生活は豊かになるのだろうか。経済学者の視点から考えてみたい。

写真＝AFP／時事通信フォト 2025年10月21日、第104代首相に選出された高市内閣総理大臣が記者会見 - 写真＝AFP／時事通信フォト

報道などを見ると、高市政権の掲げる経済政策は多岐にわたる。ただ、当面の最大の課題は物価対策とみられる。

その結果として、財政政策面からの取り組みが多い。ガソリン、ディーゼルの価格引き下げ、電気・ガス料金、所得税の基礎控除を見直すとしている。また、給付付き税額控除の制度設計と、家計の負担軽減に努める方針だ。首相は迅速に補正予算を編成し、各種経済対策を実行するという。

■「責任ある積極財政」が家計を圧迫する恐れ

高市氏は、歳出を増やして国民の生活を支援するつもりなのだろう。それを「責任ある積極財政」と呼んでいる。確かに、物価上昇率が名目賃金の伸びを上回る中で、ガソリンや電気料金などが下がれば短期的に生活に若干のゆとりは出るだろう。

ただ、深刻なコメ価格の高騰をどう解消するかは定かではない。連立政権を組んだ日本維新の会は生産量を1.5倍にすると主張してきたが、自民党の鈴木憲和農相は慎重姿勢だ。飲食、宿泊、物流、建設、介護などの人手不足を、いかに解消するかも明確ではない。

また、高市首相は日銀の金利引き上げには反対の意向だ。低金利が続くと、為替市場で円安が進みやすくなる。そうなると、輸入物価が上がり、物価上昇に歯止めがかからなくなる。

さらに、積極財政で国債が増発になると、長期金利が上昇しやすくなる。それは住宅ローン金利の上昇などを通して、私たちの生活を苦しめることにもなりかねない。高市首相には、今後、難しい政策運営が必要になることは間違いない。

■「ガソリンの旧暫定税率廃止」がついに実現

自民党と日本維新の会の連立政権合意書から、高市政権の経済政策の基礎的な考え方を見ることができる。合意文書は、まず、現在の日本経済はかなり厳しい状況との危機感を示した。「冷戦後の30年の厳しい経済状況を乗り越え、国民生活を向上させる過程で積み残してきた宿題を解決するための改革が急務』としている。

自民・維新の連立政権合意書（一部）

経済・財政に関する高市首相の主な取り組みとして、4つの施策を合意書に記載した。まず、ガソリン税の旧暫定税率の廃止だ。これにより、ガソリンの価格は1リットル当たり25.1円安くなる。高市首相は軽油減税も実行する考えだ。自動車を使う企業や世帯にとって、支出削減につながる。

写真＝iStock.com／winhorse ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse

2点目は電気・ガス料金補助の実行だ。石破前政権は、夏場の冷房による光熱費増加の負担を軽減するために、7〜9月期の間、電気ガス料金を補助した。10月の使用分（請求は11月）から、再度、家計の料金負担は増える。

高市政権は、補助を実施し冬場の暖房向け光熱費負担を引き下げ、個人消費を支援する方針だ。ガソリンと軽油価格引き下げ、エネルギー補助は臨時国会で成立する可能性が高い。

■少なくとも1.5兆円の財源が必要だが…

3点目は減税がある。所得税について、インフレに応じて基礎控除などを見直す制度の導入を設計する。これを2025年内の取りまとめを目指す。中長期的な給付策として、給付付き税額控除の制度設計にも取り組む。

最後の4点目は飲食料品の価格抑制策だ。高市政権は日本維新の会と連携し、食料品などの分野に限定して、2年間に限り消費税をゼロにすることも視野に入れ法制化に取り組む。

これらの政策は、すべて財政支出の拡大につながる。ガソリンと軽油の価格引き下げだけで、1.5兆円ほどの財源が必要になる。高市政権は、法人税の租税特別措置や補助金のあり方を見直し、財源につなげる方針を示した。

ただ問題は、大規模な財政政策を実施して、どれだけの財源が必要になるか、さらにどれだけの経済効果が得られるか、残念ながら首相就任会見の時点で明示しなかったことだ。

■スピード感ある補正予算で景気上昇予想

物価高対策を実行するため、高市政権は本年度の補正予算編成を急いでいる。10月22日、片山さつき財務相は、政策の明確な規模は示さなかったものの、「十分な規模」が必要との認識を示した。

昨年、石破前政権は約14兆円の補正予算（事業規模は39兆円程度）を編成した。財務相のいう「十分な規模」は、石破前政権の補正予算を念頭に、それを上回る対策を示唆するとの見方は多い。

一方、片山財務相は消費税率の引き下げには慎重とみられる。日本維新の会との調整が気になるが、“社会保障と税の一体改革”の中で、消費税が医療費などの重要な財源であることが念頭にあるのだろう。それは、今すぐに国債の発行が急増し、財政の悪化が一段と深刻化するという市場参加者の懸念を抑える効果はあった。

高市首相の補正予算の編成、経済政策の実行によって、短期的に、わが国の景気は上向くと予想される。政府支出の増加は、間違いなくGDPの押し上げ要因となる。

令和7年10月21日、高市内閣総理大臣記者会見。記者の質問に答える高市総理（出典＝首相官邸ホームページ）

■小泉農相より影が薄い鈴木農相

各種補助金は、わが国のGDPの53％を占める個人消費（民間最終消費支出）の回復にプラスだ。政策実行のタイミングにもよるが、過去の経済対策の効果等を踏まえると、ガソリン価格引き下げや電気ガス料金の補助は、わが国のGDP成長率を0.1〜0.2ポイント押し上げるとみられる。

一方、経済全体で見た物価の上昇をどう抑え、安定させるか、発足直後の時点で高市政権は明確な指針を示せなかった。特に、消費者にとって大きな関心事である、コメの価格をどうするか明確ではなかった。

鈴木憲和農相は、就任会見でコメの価格に関与しない方針を示した。小泉進次郎農相が備蓄米の放出制度を随意契約に切り替え、価格引き下げに強くコミットしたのとは対照的だ。

コメの増産、輸入枠の拡大などによる供給制約の解消、5次にわたる効率性の悪いコメの流通構造にメスを入れるかも現時点で明確ではない。そうした不透明な部分はあるものの、物価対策で短期的、かつ小幅に国内の景況感は持ち直す可能性はある。

■アベノミクスの時とは状況がまったく違う

中長期的な景気の展開を考えると、「サナエノミクス」「ニューアベノミクス」と称される高市首相の経済政策で、わが国の経済が持続的に成長できるかは不透明といわざるを得ない。

アベノミクスが始動した2012年11月当時、わが国はデフレ環境だった。現在の日本経済は当時と異なり、インフレが進行している。人手の不足やコメの供給減少など、供給制約は深刻だ。それが企業のコスト増につながり、物価は上昇傾向にある。インフレを止めるには、わが国は供給力を引き上げる必要がある。

医療、介護などの人材不足に対応するには、国内の労働市場の流動性をさらに引き上げることが重要だ。そのためには、海外人材の受け入れに関する議論は急務だ。コメの増産も避けて通れないだろう。

経済安全保障の観点から、先端半導体の研究開発、製造体制構築への支援も欠かせない。成長期待の高い先端分野の供給力を引き上げることは、在来分野から先端分野へのヒト、モノ、カネの再配分の加速と経済運営の効率性向上や賃金上昇につながるはずだ。

それによって、名目賃金が、日常生活に必要なモノやサービスの価格を安定的かつ持続的に上回ると、個人消費は増えるはずだ。経済成長が税収の増加、それによる財政健全化が重要なことは言うまでもない。

■中・長期的な景気回復を期待するのは早計

高市政権の経済対策には、中長期の成長戦略（構造改革）に関する新しい施策が少ない。連鎖的に物価対策を発動して財政支出は増え、財政破綻のリスクが高まる恐れもある。

また、高市氏は緩和的な金融政策を重視しているようだ。家計の金利支払い負担の軽減に加え、政府の国債費増加を抑制する考えがあるのだろう。懸念されるのは、物価が上昇している中で金融緩和が続き、人々の物価上昇予想が一段と高まる展開だ。インフレ環境のなかで、デフレ脱却の政策を進めることは危険だ。

緩和的な金融政策が続くとの観測から外国為替市場で円安が進行し、輸入物価に押し上げ圧力がかかるリスクもある。補正予算は一時的に景気を押し上げるだろうが、中長期的にコメ、食料、日用品などの価格が下落するとは考えづらい。

現時点で判明している情報を基に考察すると、長い目で見て、サナエノミクスでわたしたちの生活が上向くと期待するのは早計だろう。

----------

真壁 昭夫（まかべ・あきお）

多摩大学特別招聘教授

1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社ニューヨーク本社出向。みずほ総研主席研究員、信州大学経済学部教授、法政大学院教授などを経て、2022年から現職。

----------

（多摩大学特別招聘教授 真壁 昭夫）