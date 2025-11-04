JALグループは、2026年元旦に「初日の出 初富士フライト」を実施する。

東京/羽田発着のJL2026便は、午前5時45分に出発し、午前7時50分に到着する。募集人数は350名。エアバスA350-900型機で運航する。旅行代金は1名あたり円〜104,000円、中央席を除き、2席2名もしくは3席3名単位での利用となる。

東京/成田発着のJL2626便は、午前5時35分に出発し、午前8時に到着する。募集人数は190名。国際線仕様のボーイング787-8型機を使用する。旅行代金は1名あたり円〜94,000円、中央席を除き、2席2名単位での利用となる。

名古屋/中部発着のNU2026便は、午前5時30分に出発し、午前7時25分に到着する。募集人数は150名。日本トランスオーシャン航空（JTA）のボーイング737-800型機を使用する。旅行代金は1名あたり円〜79,900円、中央席を除き、2席2名もしくは3席3名単位での利用となる。

大阪/関西発着のNU2626便は、午前6時に出発し、午前7時40分に到着する。募集人数は150名。日本トランスオーシャン航空（JTA）のボーイング737-800型機を使用する。旅行代金は1名あたり円〜79,900円、中央席を除き、2席2名もしくは3席3名単位での利用となる。

いずれも機内ではおせち風弁当を提供するほか、上川大雪酒造の「ジャズストラクションズ」、榮太樓總本鋪の「紅白饅頭」、オリジナルトートバッグ、パッキングオーガナイザー、JALオリジナルだるま、フライトタグ、搭乗証明書をプレゼントする。

抽選予約の受付は、ファーストクラス・ビジネスクラス・クラスJ利用プランを対象にJAL Life StatusプログラムのStarグレード会員向けの先行応募を10月31日午後2時から開始しており、一般応募は11月12日午後4時から開始する。