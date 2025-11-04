【台風情報】日本の南にダブル台風発生へ 台風25号は最大瞬間風速60メートルに発達予想 もうひとつの”台風のたまご”はあすにも台風になるか…気象庁発表データで今後の進路と勢力を詳しく
台風第25号(カルマエギ)
2025年11月04日06時45分発表
04日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 フィリピン
中心位置 北緯10度55分 (10.9度)
東経123度40分 (123.7度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)
04日18時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 スル海
予報円の中心 北緯11度00分 (11.0度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
暴風警戒域 全域 165 km (90 NM)
05日06時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯11度25分 (11.4度)
東経118度55分 (118.9度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
06日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度30分 (12.5度)
東経114度20分 (114.3度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)
07日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯13度50分 (13.8度)
東経109度00分 (109.0度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 340 km (185 NM)
08日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯15度00分 (15.0度)
東経105度40分 (105.7度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 320 km (175 NM)
■間もなく台風に発達「台風のたまご」
熱帯低気圧 b
2025年11月04日07時15分発表
04日06時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度05分 (8.1度)
東経147度30分 (147.5度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
05日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度30分 (9.5度)
東経143度50分 (143.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
06日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯10度25分 (10.4度)
東経143度00分 (143.0度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
07日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯13度05分 (13.1度)
東経140度35分 (140.6度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
08日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度00分 (14.0度)
東経137度30分 (137.5度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
09日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度35分 (15.6度)
東経133度55分 (133.9度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
暴風警戒域 全域 480 km (260 NM)