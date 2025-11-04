TUY

台風第25号(カルマエギ)
2025年11月04日06時45分発表

【写真を見る】【台風情報】日本の南にダブル台風発生へ　台風25号は最大瞬間風速60メートルに発達予想　もうひとつの”台風のたまご”はあすにも台風になるか…気象庁発表データで今後の進路と勢力を詳しく

04日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    フィリピン
中心位置    北緯10度55分 (10.9度)
東経123度40分 (123.7度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (16 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域    全域 220 km (120 NM)

04日18時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    スル海
予報円の中心    北緯11度00分 (11.0度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)
暴風警戒域    全域 165 km (90 NM)

05日06時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯11度25分 (11.4度)
東経118度55分 (118.9度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)
暴風警戒域    全域 210 km (115 NM)

06日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度30分 (12.5度)
東経114度20分 (114.3度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 350 km (190 NM)

07日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯13度50分 (13.8度)
東経109度00分 (109.0度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 340 km (185 NM)

08日03時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯15度00分 (15.0度)
東経105度40分 (105.7度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    320 km (175 NM)

■間もなく台風に発達「台風のたまご」

熱帯低気圧 b
2025年11月04日07時15分発表

04日06時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度05分 (8.1度)
東経147度30分 (147.5度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

05日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度30分 (9.5度)
東経143度50分 (143.8度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

06日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯10度25分 (10.4度)
東経143度00分 (143.0度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

07日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯13度05分 (13.1度)
東経140度35分 (140.6度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

08日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度00分 (14.0度)
東経137度30分 (137.5度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

09日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度35分 (15.6度)
東経133度55分 (133.9度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)
暴風警戒域    全域 480 km (260 NM)