ブレーブスは3日（日本時間4日）、今季までベンチコーチを務めたウォルト・ワイス氏（61）が就任したことを発表した。同氏は1989年にアスレチックスの選手として、21年にはブレーブスのベンチコーチとして2度のワールドシリーズ制覇の経験を持つ。

同氏は内野手として1985MLBドラフト1巡目（全体11位）でアスレチックスに入団。88年にア・リーグの新人王に輝いた。アスレチックス。ロッキーズなどで1495試合に出場し、打率・2571、1207安打、25本塁打をマーク。引退後は02年から08年までロッキーズのGM特別補佐を務め、2013年からは4シーズンにわたって同球団の指揮を執った。18年からはブレーブスのベンチコーチを務めていた。

ブレーブスはワイス氏がチームに加わって以降、8年間で6度の地区優勝を果たし、7度ポストシーズンに進出。今季はナ・リーグ東地区4位に終わったチームの立て直しが期待される。

ブレーブスは10月1日（同2日）、今季が契約最終年だったブライアン・スニトカー監督が退任。来季は球団のアドバイザー職に就くことを発表していた。