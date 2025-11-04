◆ 日本人投手初の受賞なるか

現地時間3日、MLB機構がナショナル・リーグのサイ・ヤング賞の最終候補者を発表。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が選出された。

MLB2年目の山本は東京シリーズで自身初の開幕投手を務め、レギュラーシーズン30先発で12勝8敗、ナ・リーグ2位の防御率2.49、173回2/3を投げて201奪三振という成績。4月と9月の2度に渡って月間MVPに輝き、初のオールスターゲーム選出も果たした。

さらにポストシーズンでは6登板で5勝1敗、防御率1.45と大活躍。特にワールドシリーズでは第2戦で完投勝利を挙げ、負ければシーズン終了の第6戦でも白星をマーク。第7戦ではリリーフとしてシリーズ3勝目を挙げて胴上げ投手となり、見事MVPに輝いた。

過去には2013年のア・リーグでダルビッシュ有と岩隈久志がファイナリストに選出。2020年にはア・リーグで前田健太、ナ・リーグではダルビッシュ有が投票2位に入った。山本が受賞となれば、日本人投手史上初の快挙となる。

他の最終候補にはパイレーツのポール・スキーンズ、フィリーズのクリストファー・サンチェスが選出。受賞者は現地時間12日（日本時間13日）に発表される。