【衝撃】顔じゃないのに7万いいね！？あまりにも神々しい「後頭部の丸み」にネット民が癒やされた理由【ママリ】

あまりにもふわふわ…後頭部に7万いいね「クリームパン」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしている(@6464prpr)さんが投稿したある写真です。猫のうしろ姿・後頭部が好きな人はいますか？まるっとしていて、とてもかわいいですよね。それに、猫はふわふわと柔らかいところも魅力です。





猫は、あたたくて心地よいところを見つける名人。何かセンサーでもついているのかな？と思うほど、上手に居心地の良い場所を見つけていますよね。投稿者・ジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしているさんは、愛猫のかわいいリラックスタイムを撮らずにはいられませんでした。

©6464prpr

©6464prpr

柔らかいものに柔らかいものがめり込んでる

見事に柔らかいクッションにめり込んでいる愛猫。ここの柔らかさをチェックしているのか、気持ちが良くてたまらずこの姿勢になってしまったのか、なんともかわいらしいですよね。ぽすっ！という効果音がハマりそうです。



この投稿に「そしてとても丸い」「4Kどころか3Dで見たい」などのリプライが寄せられました。くつろいでいる猫の姿に癒される、とてもかわいらしい投稿ですね。

「いちご食べたいひとは手を挙げて」堂々と挙手する光景に6万いいね

ご紹介するのはくーさんママ(@kukuri_shibainu)さんが投稿したある写真。甘酸っぱいイチゴは好きですか？時期になると、イチゴ狩りはどこも大人気。大好物だと言う人もいるでしょう。



おいしいものは愛犬たちだって分かります。おいしい苺を食べたい、かわいい愛犬のアピールをどうぞごらんください。

©kukuri_shibainu

いちご食べたいひとは手をあげてくださ～い。

きちんと手を挙げて、食べたいと主張する愛犬。とてもお行儀が良く、おりこうさんですね。甘い香りがしたのでしょうか。「食べたい！」と一生懸命に伝えようとする姿にはとても癒やされます。



この投稿に「あまーい香りがするんだね」「そんな顔で見つめられたら…！」などのリプライが寄せられました。「あまおう」は高級なイチゴですが、つい愛犬にも分けてあげたくなりそう。おいしい物は大好きな人や犬と食べた方が、より一層おいしさを感じられるかも。飼い主と愛犬の絆に、ほっこりする投稿でした。

頭にヘタを乗せて…イチゴを食べるリスの表情に18万いいね

ご紹介するのは、キャラメル🐿(@carameloreo0620)さんが投稿した写真です。ペットと暮らしていると、自然と笑顔になれる瞬間がたくさんありますよね。思わず何枚も写真を撮ってしまう飼い主さんも、いるのではないでしょうか？



リチャードソンジリスのキャラメルくんも、まるで童話のワンシーンのような愛らしい姿を見せてくれました。

©carameloreo0620

©carameloreo0620

©carameloreo0620

ずっっっっっっっとこの表情で食べてるｗｗｗｗｗｗ何ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

イチゴを大切そうに抱きかかえ、目を閉じてひたすらに食べている姿が愛らしいですね。まるで修行僧のような悟りきった表情は「究極の癒やし顔」に見えます。



この投稿には「味覚に全集中してる」「かみしめてる感がかわいい」「恍惚の表情！」などのリプライが寄せられていました。また、頭の上にちょこんとのったイチゴのヘタが、帽子みたいでかわいいと、多数のX民をキュンキュンさせたようです。



キャラメルくんの謎の表情に、じんわりと癒やされる投稿でした。

