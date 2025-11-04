極小なのに…想像の100倍明るかった！ダイソー発ブランドの“充電式ライト”は防災グッズに絶対入れたい
先日ふらっと立ち寄ったスタンダードプロダクツ（Standard Products／ダイソーが展開する生活雑貨ブランド）で、“コンパクトなのに明るい”という文言に惹かれ、充電式の小さなライトを購入しました。災害への備えになんとなく便利そう……くらいの軽い気持ちで手に取ったのですが、家で試しに点灯してみたところ、あまりの明るさにかなりの衝撃を受けました。
手のひらサイズなのに信じられないほどの威力。その他にも嬉しい機能が盛りだくさんのLEDライトについて詳しく紹介します。
◆いざという時に役立つ、コンパクトなのに多機能なLEDライト
スタンダードプロダクツで売られている「充電式COBライト（500ルーメン）」は、コンパクトでありながら最大500ルーメンという明るさで周囲を照らしてくれるLEDライトです。価格は550円。
COBとは、“チップオンボード”の略で、LEDチップを高反射率の基板に直接貼り付けることで実現した、高効率の面光源技術のこと。面で発光するためとにかく明るく、広範囲を照らしてくれるのが特徴です。
約幅45×高さ61×奥行き21mmと、片手に収まるほどの大きさ。サイズだけで言えば、「せいぜい手元を照らしてくれる感じかな」と思ってしまうほどのコンパクトさです。
本体サイドのスイッチを押すごとに、強(400ルーメン)、弱(210ルーメン)、点滅、OFFと明るさを切り替えることが可能。さらにどの段階でもスイッチを長押しすると、ブースターモード(500ルーメン)になります。
Type-Cケーブル（別売）で充電でき、1時間ほどで満充電となります。LEDの交換はできませんが、充放電は約500回可能なので、永く使えて災害時の備えにぴったりです。
保護等級はIPX3。“垂直より左右それぞれ60度以内からの降雨によって有害な影響を受けない”防滴仕様となっています。
◆いざ点灯！ 想像を遥かに上回る明るさ
ほうほう、スイッチはここか……と軽い気持ちで押してしまった筆者。その瞬間あまりの眩しさに危うく目をやられるところでした。スイッチを入れる際には、必ず発光面を直接見ないよう注意をしてください。
“500ルーメン”と聞いても明るさの度合いが全く想像できなかったのですが、きっと誰もが「このくらいかな」と思う、そのはるか何倍も明るいはずです。試しに夜、電気を全て消した状態で点灯してみたのですが、20畳ほどの空間でも隅々まで明るく照らしてくれて、普通に生活ができるレベル。これ1つあれば停電時にもかなり頼りになります。
◆カラビナ・マグネット・スタンド付きで使い勝手抜群！
本体はカラビナとの一体型になっているため、バッグに提げることもできて持ち運びに便利。夜のウォーキングやキャンプのお供にも最適です。
裏面にはマグネットがついていて、磁石がくっつく壁や冷蔵庫などに貼り付けることもできます。両手が空くため作業時にも便利！
そしてなんとスタンドまで完備。好みの角度に調節も可能で、テーブルなどに立てて設置することもできます。
◆パッケージの表現では弱すぎる
パッケージに記されている、“コンパクトなのに明るい”なんていうやわらかい表現では物足りないほど。これは確実に「衝撃の明るさ！ 想像の100倍！！」くらい強い言葉で書いてもいいレベルです。
災害時以外にも何かと活躍してくれそうなスタンダードプロダクツの充電式COBライト。1つ持っているだけで、安心感がまるで違います。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
手のひらサイズなのに信じられないほどの威力。その他にも嬉しい機能が盛りだくさんのLEDライトについて詳しく紹介します。
スタンダードプロダクツで売られている「充電式COBライト（500ルーメン）」は、コンパクトでありながら最大500ルーメンという明るさで周囲を照らしてくれるLEDライトです。価格は550円。
COBとは、“チップオンボード”の略で、LEDチップを高反射率の基板に直接貼り付けることで実現した、高効率の面光源技術のこと。面で発光するためとにかく明るく、広範囲を照らしてくれるのが特徴です。
約幅45×高さ61×奥行き21mmと、片手に収まるほどの大きさ。サイズだけで言えば、「せいぜい手元を照らしてくれる感じかな」と思ってしまうほどのコンパクトさです。
本体サイドのスイッチを押すごとに、強(400ルーメン)、弱(210ルーメン)、点滅、OFFと明るさを切り替えることが可能。さらにどの段階でもスイッチを長押しすると、ブースターモード(500ルーメン)になります。
Type-Cケーブル（別売）で充電でき、1時間ほどで満充電となります。LEDの交換はできませんが、充放電は約500回可能なので、永く使えて災害時の備えにぴったりです。
保護等級はIPX3。“垂直より左右それぞれ60度以内からの降雨によって有害な影響を受けない”防滴仕様となっています。
◆いざ点灯！ 想像を遥かに上回る明るさ
ほうほう、スイッチはここか……と軽い気持ちで押してしまった筆者。その瞬間あまりの眩しさに危うく目をやられるところでした。スイッチを入れる際には、必ず発光面を直接見ないよう注意をしてください。
“500ルーメン”と聞いても明るさの度合いが全く想像できなかったのですが、きっと誰もが「このくらいかな」と思う、そのはるか何倍も明るいはずです。試しに夜、電気を全て消した状態で点灯してみたのですが、20畳ほどの空間でも隅々まで明るく照らしてくれて、普通に生活ができるレベル。これ1つあれば停電時にもかなり頼りになります。
◆カラビナ・マグネット・スタンド付きで使い勝手抜群！
本体はカラビナとの一体型になっているため、バッグに提げることもできて持ち運びに便利。夜のウォーキングやキャンプのお供にも最適です。
裏面にはマグネットがついていて、磁石がくっつく壁や冷蔵庫などに貼り付けることもできます。両手が空くため作業時にも便利！
そしてなんとスタンドまで完備。好みの角度に調節も可能で、テーブルなどに立てて設置することもできます。
◆パッケージの表現では弱すぎる
パッケージに記されている、“コンパクトなのに明るい”なんていうやわらかい表現では物足りないほど。これは確実に「衝撃の明るさ！ 想像の100倍！！」くらい強い言葉で書いてもいいレベルです。
災害時以外にも何かと活躍してくれそうなスタンダードプロダクツの充電式COBライト。1つ持っているだけで、安心感がまるで違います。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。