ミュージカルアニメーション映画「トリツカレ男」（７日公開）で主人公・ジュゼッペの声をつとめるＡぇ！ｇｒｏｕｐ佐野晶哉（２３）と、ヒロイン・ペチカの声をつとめる俳優・上白石萌歌（２５）がこのほど、デイリースポーツのインタビューに応じた。ともにミュージカル経験が豊富で「歌うこと」に幼い頃から魅了されてきた２人は“好き”の尊さを熱弁。「熱中すること」がもたらす力とは。役に“トリツカレた”２人の言葉が、あたたかく響き合った。

佐野が命を吹き込んだジュゼッペは、ほれっぽく、興味を持ったものには寝食を忘れて没頭する「トリツカレ男」。オファーを受け、原作を読んで「ただただファンになった」と強くひきつけられた。その役作りの裏には、ジュゼッペの感情の振り幅に「これは楽しそうやな」と没入する佐野の姿があった。

互いの歌声に心が躍った。佐野のデモ音声を聴いた上白石は、その印象を「ジュゼッペだ！」。佐野も上白石の声に「ペチカやなぁ。この純粋な声で歌っていたら何をしていてもペチカやんなぁ、みたいな強さがあった。テクニックじゃないなと」と心を打たれた。

ジュゼッペの姿は佐野の身近な人物にも重なる。「メンバーの小島（健）くんにすげえ似てるなと。ハマったら一途にハマり続け、別の何かにハマったらそれを捨てる」。佐野自身も中学時代にサッカーに熱中し、熱中する尊さを知る。

上白石も「好き」に突き動かされ、ゲームのマリオカートに「再燃」。「ギュンギュン言わすのが楽しくて」と笑う。本作を通じ「『好き』から発せられるものはポジティブ」として「好きなことに心を注ぐのはすてきなこと」とうなずく。本編収録より３カ月前に歌を収録した上白石は「歌が役を教えてくれた」と語り、佐野も「アニメーションは実写の枠を超えることができる」。役に“トリツカレて”いく過程で思いを強くした。

作品は最新技術を多用せず、温かいタッチが魅力。上白石は「ＡＩ進化の世界で、人の手で紡がれた作品だと思うと、いとおしくなる」と価値を語る。親しみやすい作品。佐野は「熱中することの尊さ、楽しさを。こういう時代だからこそ」、上白石も「推しがいる人、好きの気持ちを大切にしている人に届いてほしい」と呼びかけた。

忙しない日常で忘れがちな「夢中になる」ことの豊かさ。２人の声は、心のどこかにある「好き」の火をあたたかくともしてくれる。

◇上白石萌歌（かみしらいし・もか）２０００年２月２８日生まれ。鹿児島県出身。小学校１年時に家族の仕事の関係でメキシコに移住。帰国後、ファッション雑誌「ピチレモン」の専属モデルとして芸能活動を開始。１２年２月にドラマ「分身」で女優デビュー。１６年８月にはミュージカル「赤毛のアン」でミュージカルに初出演。俳優の上白石萌音は実姉。

◇佐野晶哉（さの・まさや）２００２年３月１３日生まれ。兵庫県出身。幼少期から兄の影響でミュージカルスクールに通い、小学校高学年時には「劇団四季」の舞台に子役として出演。１４歳でジャニーズ事務所（現ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）に入所。１９年２月にＡぇ！ｇｒｏｕｐのメンバーとなり、２４年５月にＣＤデビュー。