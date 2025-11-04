冬をもっと軽やかに♡ ニッセンの新作『ウォームコアエアー』ブラトップインナーで快適な季節へ

寒い季節に手放せない、ニッセンのあったかインナー「ウォームコア」シリーズに新作が登場♡ 発熱しながら汗を素早く吸収・発散する『ウォームコアエアー』から、初のブラトップタイプがラインナップ。1枚で快適に着られる実用性と、薄手で着ぶくれしにくい美シルエットを両立しています。冬の寒暖差ストレスを軽減し、毎日を軽やかに過ごせる注目のアイテムです。

ニッセンの新作インナー「ウォームコアエアー」ブラトップ登場

『ウォームコアエアー』は、発熱しながらも汗をすばやく吸収・発散し、冬の寒暖差にも快適に対応する高機能インナー。静電気防止機能や薄手の軽やかな素材で、重ね着してもすっきりとした印象に。

今回の新作はブラトップ一体型で、下着を重ねる必要がなく、これ1枚でラクに美しく着こなせます。通勤からリラックスタイムまで、幅広いシーンで大活躍する万能インナーです♪

暑がりさんの冬インナー 襟ぐり広め丈長めブラトップ長袖インナー（吸湿発熱・吸汗速乾・UVカット）ウォームコアAIR



価格：2,189～2,519円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L／4L（カラー：黒（1色））

もう“漏れ”に悩まない。Bé-Aの吸水ショーツが進化して新登場

人気のロングセラー「ウォームコアエアー」2枚組も注目

暑がりさんの冬インナー 襟ぐり広め丈長め長袖インナー2枚組（吸湿発熱・吸汗速乾・UVカット・静電防止）ウォームコアAIR

価格：2,598～4,098円（税込）



同シリーズから、高評価を得ている「襟ぐり広め丈長め長袖インナー2枚組」もおすすめ。吸湿発熱・吸汗速乾・UVカット・静電防止と多機能を備え、チラ見えしにくい設計が嬉しいポイント♡

9サイズ展開で自分にぴったりの1枚を選べます。

サイズ：M／L／LL／3L／4L／5L／6L／8L／10L（カラー：黒＋チャコール／黒2枚）

豊富な素材ラインで“ちょうどいい暖かさ”を選べる

「ウォームコア」シリーズには、肌にやさしい綿100％の「コットン」や、保温性を高めた裏起毛の「リッチ」タイプも展開。

用途や体質に合わせて、自分に最適なあったかインナーを選べます。レディースだけでなく、メンズ・キッズ向けも登場し、家族みんなで冬支度が叶います。

ウォームコアコットン 綿100％ロング丈長袖インナー（吸湿発熱・UVカット）



価格：1,639～2,959円（税込）

サイズ：10サイズ（S～10L）（カラー：黒／白／ブルー／ピンクオレンジ）

ウォームコアリッチ 裏起毛 襟ぐり狭め長袖インナー（吸湿発熱・UVカット）



価格：1,969～3,289円（税込）

サイズ：10サイズ（S～10L）（カラー：黒）

冬の快適さを叶える、ニッセンの“体温デザイン”インナー

ニッセンの「ウォームコア」シリーズは、寒さやムレ、汗冷えといった冬の悩みに寄り添い、“ちょうどいい暖かさ”を実現。

快適さと美しさの両立を叶える機能性インナーで、この冬をもっとストレスフリーに♡ 体温の変化に寄り添うあったか設計で、あなたの毎日にやさしいぬくもりを届けます。