『2025 MAMA AWARDS』プレゼンター総勢25人発表 パク・ヒョンシク、イム・シワンなど
28日、29日の2日間にわたって、香港で開催される『2025 MAMA AWARDS』のプレゼンターが4日、発表された。
【写真】JO1、TXTら…『MAMA AWARDS』第2次ラインナップ
同イベントでは、韓国コンテンツを世界に発信してきた立役者をはじめ、斬新な魅力でバラエティ界を盛り上げた著名人、さらにK-POP DNAを受け継ぐアーティストなど、多彩なKカルチャーを代表するプレゼンターが授賞式をより一層華やかに彩る。コ・ユンジョン、ノ・サンヒョン、ノ・ユンソ、パク・ヒョンシク、シン・スンフン、シン・イェウン、シン・ヒョンジ、アーデン・チョ、アン・ウンジン、アン・ヒョソプ、イ・グァンス、イ・ドヒョン、イ・スヒョク、イ・ジュニョン、イ・ジュンヒョク、イム・シワン、チャン・ドヨン、チョン・ヨビン、チョ・セホ、チョ・ユリ、チョ・ハンギョル、チュ・ジフン、チャ・ジュヨン、チェ・デフン、ヘリ（※ハングルの50音順）の総勢25人が発表された。
今年、香港の新たなランドマークとして期待される大型スタジアムで開催される同アワードは全世界の音楽ファンが注目する年末のイベント。日本ではCS放送のMnet JapanとMnet Smart＋で日本語字幕付きでリアルタイム放送することを予定している。
【写真】JO1、TXTら…『MAMA AWARDS』第2次ラインナップ
同イベントでは、韓国コンテンツを世界に発信してきた立役者をはじめ、斬新な魅力でバラエティ界を盛り上げた著名人、さらにK-POP DNAを受け継ぐアーティストなど、多彩なKカルチャーを代表するプレゼンターが授賞式をより一層華やかに彩る。コ・ユンジョン、ノ・サンヒョン、ノ・ユンソ、パク・ヒョンシク、シン・スンフン、シン・イェウン、シン・ヒョンジ、アーデン・チョ、アン・ウンジン、アン・ヒョソプ、イ・グァンス、イ・ドヒョン、イ・スヒョク、イ・ジュニョン、イ・ジュンヒョク、イム・シワン、チャン・ドヨン、チョン・ヨビン、チョ・セホ、チョ・ユリ、チョ・ハンギョル、チュ・ジフン、チャ・ジュヨン、チェ・デフン、ヘリ（※ハングルの50音順）の総勢25人が発表された。
今年、香港の新たなランドマークとして期待される大型スタジアムで開催される同アワードは全世界の音楽ファンが注目する年末のイベント。日本ではCS放送のMnet JapanとMnet Smart＋で日本語字幕付きでリアルタイム放送することを予定している。