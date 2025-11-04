ドジャース・山本由伸投手（２７）が３日（日本時間４日）、全米記者協会（ＢＢＷＡＡ）が発表したナ・リーグのサイ・ヤング賞最終候補３人の中に名前を連ねた。ほかにはスキーンズ（パイレーツ）、サンチェス（フィリーズ）が入った。

山本はメジャー２年目の今季、開幕投手を託されると、チームで唯一１年間先発ローテを守り抜いて３０登板で１２勝８敗、防御率２・４８。シーズン中にはロバーツ監督や大谷の口から「エース」という言葉も自然に出るようになった。

ポストシーズンでも２登板連続完投をマークするなど５勝を挙げた。特にワールドシリーズでは第６戦で先発して勝利投手になると、第７戦でも中０日で９回途中から登板して１１回まで無失点で抑えて締めくくり“胴上げ投手”となった。そしてワールドシリーズ３勝で文句なしのシリーズＭＶＰに輝いた。

この日のパレードでは「最高な時間です。すごい盛り上がっていてうれしいです。勝った後にみんなでよろこぶ時間が本当に好きなので、その時間には本当に頑張ってよかったなと思います」と喜びを口にした山本。２連投から２日がたったが、体の状態については「試合で投げた張りはありますけど、問題なく回復してます」と順調であることを明かしていた。

サイ・ヤング賞はこれまで日本人選手はだれもつかんだことのない栄冠。１２日（同１３日）に発表される。スキーンズはメジャー２年目の２３歳ながら防御率１・９７で最優秀防御率。サンチェスは１２勝、防御率２・５０をマークした。