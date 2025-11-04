手が付けられない強さだった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月3日の第2試合はEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）がトップ。10月28日のデビュー初勝利からわずか1週間足らずで個人2勝目。大物手を次々に決め、＋100.2ポイントの大勝を収めた。

【映像】強さが溢れる！HIRO柴田、序盤で試合を決定づける親跳満ツモ

第1試合は逢川恵夢（協会）が3着。続く当試合は東家から赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、柴田、BEAST X・鈴木大介（連盟）の並びで始まった。東2局1本場、柴田は園田・鈴木大介のテンパイを退けて満貫のツモ。1人大きく抜け出した。

続く東3局の親番は、早々に3つのメンツが完成したチャンス手。園田の先制リーチに対して、4・7筒待ちの平和でテンパイ。ドラ一万が雀頭で赤もあるため、ダマテンでも親満貫だが、柴田は迷わずリーチをかけた。枚数で勝る園田より先に4筒をツモ。リーチ・ツモ・平和・赤・ドラ2の1万8000点が決まりダントツ状態となった。

東4局は三暗刻が確定したドラ3の手をダマテンに構え、終盤にツモり上げて跳満。南1局3本場は瑞原から満貫をロン。仕上げは南3局の親番、ドラの八万待ちで七対子をテンパイすると、大トップを狙ってリーチを宣言。山に2枚残っていた八万を引き当て、リーチ・ツモ・七対子・赤・ドラ2でこの日2度目の1万8000点を決め切った。南4局はダントツながら1枚目の發を仕掛け、園田から1300点のアガリで試合終了。この一局で持ち点は8万点を突破した。

キャッチフレーズ“紅顔のアサシン”そのままに、頬を紅潮させてアガリを重ねた柴田。解説のKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）は「第3試合があったら連投ですね」とその好調ぶりに舌を巻いていた。

勝利者インタビューでは「うれしいですね、みんな『（負けていても）大丈夫、大丈夫！』と声をかけてくれるけど、本心では焦る部分もあった。チーム状況も考えると、牌勢が良い今日は『トップを持ち帰らないと』という気持ちもありました」とコメント。ダメ押しとなった南3局のリーチについては「初めてわがままにリーチを打った」と説明した。南4局は「（8万点超えとなる）1300点だと＋100」と意識していたようで、それが達成できた瞬間には「『やった、100だ！』と思った」と語った。改めて“実力者・HIRO柴田”の存在感を見せつけた一戦となった。

【第2試合結果】

1着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）8万200点／＋100.2

2着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）2万3500点／＋3.5

3着 BEAST X・鈴木大介（連盟）6400点／▲33.6

4着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）−1万100点／▲70.1

【11月3日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋271.0（32/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋232.7（32/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋154.4（32/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋79.6（36/120）

5位 BEAST X ＋60.9（34/120）

6位 TEAM雷電 ▲36.4（32/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲36.9（30/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲104.3（34/120）

9位 EARTH JETS ▲252.1（34/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲368.9（32/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

