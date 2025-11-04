2026年のスタバ福袋、今年も発表！使い勝手の良さそうなトートバッグに入るセット内容は...？《11月4日抽選開始》

スターバックスコーヒー ジャパンから毎年登場する福袋が2025年も発表されました。25年11月4日10時から「スターバックス福袋2026」の抽選エントリーが始まります。

超ラッキーな人は1000個限定タンブラーも

今回販売する「スターバックス福袋2026」は、"DISCOVER MY STYLE 新しく、自分らしく、前向きな日々を楽しむ年に"をテーマに、持ち手の長さを自由に調整できるカジュアルなトートバッグに、福袋限定のステンレスボトルなどが入ります。

セット内容は以下の通り。

●福袋限定ステンレスボトル（福袋2026限定デザイン）

●グッズ3点（福袋限定グッズや過去販売商品／ランダム）

●コーヒー豆1点（「パイクプレイス ロースト」250g・中挽き）

●コーヒー豆チケット1枚（2000円までのコーヒー豆商品と引き換え可能）

●ドリンクチケット7枚＋フードトライアルチケット6枚

価格は8800円。

1000個限定で、グレーのラインストーンが輝く特別仕様のステンレスタンブラーが入ります。当たった人は超ラッキーですね。

抽選期間は11月4日10時から14日23時59分まで。当選発表は11月25日11時から17時頃を予定。

配送日は26年1月1日から7日。期間内から選択できます。

毎年人気のスターバックスの福袋。気になる人は期間中のエントリーを忘れずに。

※価格は税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部