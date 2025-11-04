

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【漫画を読む】大学受験は朝型に有利。毎日決まった時間に起きるメリットを語る『ドラゴン桜』の一場面

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が今年発売され、好評を博しています。連載第209回は、受験期の生活リズムについてお話しします。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

共通テストまであと2カ月ちょっと





この時期になってくると、昼夜逆転した生活を送ってしまう受験生が非常に多くなってきます。夜遅くまで勉強することが常態化し、朝学校に遅刻してしまうような受験生も増えています。

でもやっぱり、どんなに受験が近づいても、朝起きる時間が遅い受験生は不合格になる確率が上がってしまいます。受験本番は朝9〜10時ごろからスタートになりますから、基本的には朝方に有利なのです。

ちなみに、弊社が実施した東大生を対象にしたアンケート（n=99人）によれば、受験期に朝型受験生だったと答える人は約50%、夜型の受験生だったと答える人は約50%で、半分半分という結果でした。

しかし夜型の受験生だと答える人でも、「朝起きる時間はしっかりと6時で固定していた」「受験が本当に近づいてきた時期にはしっかりと朝型に戻していた」と答えていました。

朝型のほうが受験に有利、というのは東大受験生でも基本的には当てはまる話である可能性は高いと言えるでしょう。

さて、ところでみなさんは、朝起きる時間に関する科学的な言説で、「ソーシャルジェットラグ（社会的時差ぼけ）」という概念があるのを知っていますでしょうか？

これは、ドイツの時間生物学者であるローエンバーグらが提唱した概念で、「平日と休日の睡眠時間に差が生じると、生活リズムが乱れ、心身に不調をきたしてしまう恐れがある」といいます。休日の睡眠時間が長く、平日の睡眠時間が短い状態、いわゆる「寝溜め」をしても、身体の疲れは取れず、「時差ぼけ」と同じような状態になってしまうことをいいます。

受験生の多くは、これと同じ症状になってしまいます。平日の勉強時間が長くて睡眠時間が削られ、「今日は日曜日だし、寝溜めをしよう」として睡眠時間を長くするけれど、結局生活リズムが崩れたままでなかなか体調が回復しない……そんな状態になってしまうのです。

朝起きたらまず陽の光を浴びる

おすすめは、朝起きる時間を休日も平日も固定し、しっかり睡眠時間を取った上で、朝起きたら陽の光を浴びることです。太陽の光を浴びることの重要性については、『ドラゴン桜』の中でも指摘されています。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。







（漫画：©︎三田紀房／コルク）















（漫画：©︎三田紀房／コルク）







（漫画：©︎三田紀房／コルク）

毎日同じ時間に起きる



この連載の一覧はこちら

受験直前期の11月は、どうしても生活リズムが乱れやすい時期です。しかし、朝型のリズムを整えることは学力維持のために欠かせません。ソーシャルジェットラグ（社会的時差ぼけ）は、平日と休日の睡眠リズムがずれることで脳や体のパフォーマンスを低下させる要因になります。

つまり、頑張るために夜更かしするよりも、「毎日同じ時間に起きる」ことのほうが学力アップの近道なのです。

休日でも同じ時間に起きて太陽の光を浴び、朝の時間を有効に使う。これが、受験期を乗り越えるための最もシンプルで確実な方法だと言えるのではないでしょうか。

受験勉強や、子どもへの教育など、西岡壱誠さんへの質問を募集しています。こちらの応募フォームからご応募ください。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）