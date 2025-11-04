肺がんのステージとは？Medical DOC監修医が肺がんのステージ別の余命・生存率などを解説します。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

肺がんのステージ別の余命・生存率

肺がんに限らず、がんの進行の程度は、「病期（ステージ）」として分類します。

病期は、ローマ数字を使って表すことが一般的です。肺がんには0期～Ⅳ期があり、病気が進むと大きな数字となります。

病期は、次の3つの因子（TNM分類）の組み合わせで決まります。

・T因子：最初にできたがん（原発巣：げんぱつそう）の大きさ・広がりの程度

・N因子：リンパ節（胸腔内・鎖骨の上など）への転移の有無

・M因子：がんから離れた臓器やリンパ節への転移の有無

となります。

これによって、肺がんの病期、つまりステージを分類します。

簡単に言うと、以下のようになります。

・I期（ステージ1）：リンパ節への転移がない早期のがん

・II期（ステージ2）：がんの近くのリンパ節への転移がある

・III期（ステージ3）：がんから離れたリンパ節に転移している、肺がんが大きい

・IV期（ステージ4）：がんが他の臓器にも転移したり、胸水や心のう水などがみられたりする

肺がん治療は主に手術になります。

がんの治療においては、治療成績や余命を推測する際に5年生存率という指標が用いられることが多いです。この記事では、国立がん研究センターが集計した肺がんのステージごとの生存率をご紹介します。なお、相対生存率とは、がん以外の死因による死亡などの影響を差し引いた生存率を指します。

肺がん・ステージ1の余命・生存率

肺がんステージ1における5年相対生存率は85.6%です。

胸部レントゲンで肺がんを疑う場合には、胸部CTなどでさらに詳しい肺の検査を行い、全身への転移を調べるために脳のMRIや全身のPET検査などを行い評価します。

ステージ1では手術治療が主に選択され、呼吸器内科や呼吸器外科で治療を受けることになります。

肺がん・ステージ2の余命・生存率

肺がんステージ2では、5年相対生存率は52.7%です。

ステージ2の肺がんにおいても、肺がんが疑わしい場合は、胸部CT検査でさらに詳しくがんの有無や部位、性状を調べます。

そして、気管支鏡（きかんしきょう）検査などで、がんが疑われる場所から細胞や組織を採取する病理検査を行います。その上で、本当にがんなのか、がんの場合はどのような種類なのかについてチェックします。経皮的針生検や胸腔鏡検査などの方法もあります。

ステージ2の場合にも、手術可能であれば手術を行います。手術が不可能な場合には、放射線単独治療または、化学療法を合わせて行う化学放射線療法を行います。

肺がん・ステージ3の余命・生存率

ステージ3肺がんでは5年相対生存率は27.2%です。

ステージ3は進行したがんですが、適切な治療により治る見込みはあります。

ステージ3の肺がんの場合にも手術可能であれば手術を行います。しかし、肺がん自体が大きかったり、リンパ節にも転移がみられたりして手術が困難な場合が多くみられます。そのため、放射線単独治療または、化学療法を合わせて行う化学放射線療法がメインの治療となります。

肺がん・ステージ4の余命・生存率

ステージ3の肺がんも進行がんですが、ステージ4の肺がんは、肺がんのある肺と反対側の肺にもがんが転移していたり、胸水や心のう水が溜まっていたり、あるいは他の臓器に転移していたりする点が異なります。

ステージ4の場合、転移した病変が原因で症状が現れ、それをきっかけにがんが見つかることもあります。

例えば、脳転移による頭痛や視野障害、痙攣、骨転移による痛みや骨折、または胸水がたまることによる呼吸困難などです。

ステージ4の肺がんでは5年相対生存率は7.3％です。

ステージ4の肺がんで、医師が余命宣告をする際には、こうしたデータを参考にしています。

「肺がんのステージ」についてよくある質問

ここまで肺がんのステージ別の余命・生存率・検査・治療法などを紹介しました。ここでは「肺がんのステージ」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

肺がんが骨に転移した場合、ステージの分類はいくつになりますか？

木村 香菜（医師）

肺がんが骨に転移しているということは「遠隔転移あり」なので、ステージ4（IVB期）となります。

編集部まとめ

今回の記事では、肺がんのステージのそれぞれの生存率について解説しました。

治療法が進歩し、進行した肺がんであっても長期生存が望めるケースも増えてきたものの、ステージが進むにつれて生存率は下がっていきます。

肺がん検診や定期検診を受け、肺がんの早期発見・早期治療につなげましょう。

