わがまま放題の息子に「もううちの子じゃない！ 出て行きなさい！」と怒鳴った母が味わった『恐怖の瞬間』

愛する我が子でも時にきつく叱ってしまうこともあるかと思います。

今回は、筆者友人が子どもをきつく叱ってしまったことで大事に発展してしまったエピソードをご紹介いたします。

「出て行きなさい！」わがまま放題の息子を叱ると数十分後息子が……！？

息子さんに家出の意思がなかったにしても、一人で外に出た事実に変わりはありません。

自宅前は車も通るので、4歳の子ども一人で歩くには心配が尽きません。

玄関の鍵も息子さんが手の届くところのみ施錠していたため、今後は上の方にある鍵もしっかりしめると同時に、感情的に怒らない様にしようと深く心に刻んだそうです。

【体験者：30代・女性パート、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：べこもち85

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。