文具の謎ネーミング！ボンド、ホッチキス、マジックは外来語？和製英語？名前の由来に迫る

昨今、外国人の観光客や店員が増えて、生活圏で英語に触れ合う方も多いでしょう。和製英語や「通称」が通じにくい場合も多々あります。

今回は、カタカナだから英語っぽいと思っている身近の文具、それ通じないかも！という物を紹介します。

これを機に正しい英語を習得しましょう。

※関連記事：

万年筆の‟万年”っていったい何なの？ 万年筆が日本で使われるようになるまで

ボンド

木工用接着剤（イメージ、フォトACより）

「ボンド」は、接着剤メーカーのコニシ株式会社 が1952年に発売した、合成接着剤の商標名です。当初は製本用として開発されましたが、後に木材にも使えるよう改良され、1953年に「木工用ボンド」が誕生しました。

「ボンド」という名前は、英語の「bond（接着・結合）」から取られたもので、製品名としてコニシの登録商標になっています。

日本では「ボンド＝接着剤」という認識が広まり、特に「木工用ボンド」は黄色いボトルに赤いキャップでおなじみの定番商品となりました。

▶英語では「White glue（白い接着剤）」と呼ばれることが多いです。

ホッチキス

ステープラー（イメージ、フォトACより）

このホッチキス、正確には和製英語とはいいがたく、実は人名由来のブランド名です（ややこしい）。アメリカでは主にステープラーという名詞で表現されます。

日本で初めてホッチキスを輸入販売したのは伊藤喜商店（現イトーキ）で、明治36年（1903年）のことです。

アメリカ製のこの製品は「E・H・HOTCHKISS社製」で、ブランド名がボディに刻印表示されていました。当時日本にはこのような製品がなかったので、この社名から、この道具を「ホッチキス」と呼ぶようになったとのこと。

人名を商品名や会社名にすることが多いアメリカのこと。元々はホッチキスは人名だったのですね。

▶欧米ではステープラー、クチトリッチと様々に呼ばれることが多いです。

マジック

油性マーカー（イメージ、フォトACより）

「マジックインキ」は、1953年に寺西化学工業が発売した油性マーカーの商品名です。

当時は紙にしか書けない筆記具が主流でした。

そんな中「金属・ガラス・布など何にでも書けて、すぐ乾く」という特性が「魔法のようだ」と評され、「マジックインキ」と名付けられました。

この商品名が広く普及したことで、日本では油性ペン全般を「マジック」と呼ぶようになりました。

1951年、日本の戦後復興のため、『アメリカ産業視察団』が編成され、アメリカの産業界を視察されました。そこで持ち帰られた油性マーカーをもとに、寺西化学工業の初代社長が日本で研究開発をしたい旨を申し出て、２年の歳月をかけて開発。商品の「？」マークは「不思議」という意味が込められているそうです。

▶英語圏ではマーカー、マーカーペンと表現されます。

さあこれであなたも、海外で通じそうで通じないすれ違いが多少減るかも？