「命のないものを愛する人もいる」…「ドールを妻にしたオトコたち」が語る″新しい性愛のカタチ″

まるで人間同士のカップル

「前作で動物と恋愛をする人を取材しているうちに、『命のないものを愛する人もいるよな』と思い立ちました。ちょうどその頃、アメリカでセックスロボットが発売されて話題になっていた。それで、現地に行って調査を始めたんです」

’19年、動物と性愛関係を結ぶ人間を描いた『聖なるズー』（集英社刊）で第17回開高健ノンフィクション賞を受賞し、鮮烈なデビューを果たしたノンフィクションライター・濱野ちひろ氏（48）。その濱野氏が最新刊『無機的な恋人たち』（講談社刊）で描いたのは、命のないロボットやドールを愛する人々の生活だ。彼らは愛するドールに服やウィッグを着せ、メイクを施す。前作に匹敵する衝撃的なテーマに挑んだ作品だが、ドールを愛する人たちは「まるで人間同士のカップルのように暮らしていました」と濱野氏は述懐する。

「例えば、アメリカ人のデイブキャット氏（上写真）は、25年にわたりドールの妻と暮らしています。彼はそのドールを『シドレ』と名付け、私の目の前で会話するんです。彼女の膝に手を置いて、『あれは何年前のことだったかな、ハニー？』と尋ねる。当たり前ですが、シドレは何も話しません。最初は戸惑いましたが、実際に目の前で二人のトークを聞いていると、夫の問いかけに寡黙な妻が頷いているかのように見えました」

初音ミクと結婚した公務員

濱野氏が取材した全てのカップルが、ドールとセックスをしていたという。

「私が会った人たちはみな、あくまでも愛の行為としてドールとセックスをしていました。性処理の対象ではないんです」

さらに濱野氏は、「無機物を愛する人には意外な共通点がある」と続けた。

「裕福な人が多いのです。というのも、ドールは安くとも30万円以上、高ければ60万円以上します。ドールに着せる洋服代や化粧品代もかかる。ある程度経済的に余裕がなければ、ドールと恋愛するのは難しい」

ドールへの愛の形は人によって微妙に異なる。濱野氏は大きく、『夫タイプ』と『フェティシストタイプ』に分けている。

「『夫タイプ』と表現した人たちは、自分と一緒に暮らすドールを″妻″として扱います。彼らはドールに名前をつけて、一緒に食事をしたり、誕生日を祝ったり、旅行に連れて行ったりする。

一方で、『フェティシストタイプ』の人は、ドールを美しい彫刻のように見ています。彼らにとって、ドールは性的な対象であり、『夫タイプ』のように一緒に出かけたりすることはない。私が取材したある男性は、『これまでこんなに完璧な女性とセックスしたことはない。ドールほど完璧なものはないんだ』と言っていました」

ドールを愛する人々の取材を続けるなかで、濱野氏は一つの気づきを得る。「ドールを愛する人は、現実の人間関係から逃げているわけではない」ということだ。

「取材で出会った近藤顕彦さん（3枚目写真）は、二次元のキャラである初音ミクと結婚したことでニュース等で話題になりました。その際、近藤さんには『現実逃避しているだけだ』といった批判が浴びせられました。ところが実際は、公務員として働きながら、初音ミクの夫として生きている。近藤さんは普通に社会と関わり合いながら生きているのです。

むしろ、『初音ミクと結婚したことがきっかけで、新しい友人が増えた』と話していました。ドールと愛し合いながら、同時並行で人間の女性とセックスしている人だっています。ドールに限らず、近年はＣｈａｔＧＰＴとの会話に没頭し、恋愛感情が芽生えるケースもある。このままＡＩが発展し、歩行や会話ができるドールが誕生すれば、人間とロボットの恋愛は増えていくのではないかと思います」

濱野氏が描いた無機物を愛する人々は、近い将来やってくる新しい恋愛の形をいち早く体現しているのかもしれない。

『FRIDAY』2025年11月7日号より