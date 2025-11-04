《新作》大容量って最高ーーーッッ♡【ファミマ】食べ過ぎ注意の「ドデカスイーツ」って？

毎日頑張っているご褒美に、ちょっぴり豪華なスイーツはいかが？【ファミリーマート】から登場した新作は、大容量で贅沢感たっぷり。今回は満足感のありそうなティラミスと、紅はるかの風味が楽しめるドーナツをご紹介します。食べごたえはもちろん、味や見た目にもこだわりを感じられるラインナップです。

食べ応えに注目！ ずっしりサイズの新作ティラミス

手に取った瞬間、思わず「大きい！」と声が出そうなサイズ感が特徴の「大きなティラミス」。たっぷりのティラミスが透明カップに美しく敷き詰められ、見た目からも満足度の高さが伝わってきます。

層の美しさと口溶けを堪能する贅沢時間

スプーンですくうと、ティラミスムースのなめらかさと、スポンジのしっとり感が層になって現れます。筆者も試したところ、空気を含んだような軽やかなムースは口に入れるとスッと溶け、コーヒーの香ばしさがふわっと広がり、夢見心地に◎ 甘さ控えめで後味もすっきりしているため、最後のひと口まで飽きずに楽しめました。

お芋感たっぷり！ ほっくり甘い秋スイーツ

パッケージ越しにも感じられる、ふっくら厚みのある「お芋のドーナツ（茨城県産紅はるか）。その名の通り紅はるかを使ったドーナツで、ひと口食べればほっこりした気分になれそうです。パッケージを見ても、素材の良さを大切にしているのが伝わってきます。

開封後の見た目も◎ 甘さと香ばしさのバランスが絶妙

美しいグレースの艶感が、シンプルながらも上品な印象をプラス。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「スポンジケーキのようなしっとり & ふんわり食感で、ドーナツ特有の油っぽさはあまり感じません」とのことなので、おやつタイムや朝食、ちょっとした気分転換にもサラっと食べられそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里